蔣萬安揭輝達AI總部落腳北士科，擘劃台北科技廊帶與財政策略

記者 陳聖偉 / 報導

臺北市長蔣萬安今（5）日赴市議會進行專案報告，針對市府爭取輝達（NVIDIA）海外總部設立臺北、產業發展策略、財政劃分法修法影響，以及因應缺工挑戰的留才攬才措施等四大核心議題，向議會詳細說明最新進展與具體藍圖。

蔣萬安市長證實，輝達海外企業總部已確定將落腳於北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。他指出，自去年與輝達接洽以來，市府積極協助盤點土地並親自陪同勘查，最終促成此項全球矚目的重大投資案。新光人壽已於上月底同意與北市府合意終止地上權契約，市府預計本月完成土地收回，並期盼明年初能與輝達正式簽訂地上權契約，全力加速投資案落地。

為完善北士科的發展，北市府同步推動都市計畫變更及專案設定地上權程序，並積極建構宜居生活圈。未來社宅供應將突破1,200戶，捷運北環段亦將全面動工，大幅縮短雙北通勤時間，進一步帶動北士科、內湖與南港形成完整的AI科技產業聚落。

在產業招商與夜經濟發展方面，蔣萬安強調，臺北市已成功串聯南港、內湖及北士科，打造以智慧化、數位化、綠色化為核心的科技產業廊帶。目前全台逾五成新創公司設於臺北，而明年南港機場社宅將啟用高達1,600坪的臺北新創旗艦基地，目標成為國際新創來臺首選。市府迄今已促成358件投資案，帶動逾939億元的投資金額。

針對《財政劃分法》修法，蔣萬安市長表達憂慮，儘管地方統籌分配稅款整體規模增加，臺北市實際獲配比例卻下降，加上中央補助辦法調整，恐導致地方財源減少約210億元，升高財政不確定性。他強調，臺北未來十年在捷運、社宅、校舍、場館等重大建設上預計需投入至少4,800億元，且尚有624億元債務待償還。在財政負擔沉重之下，現階段不具備以賸餘公款普發現金的條件，北市府將持續向中央爭取，確保財政自主與重大建設推動不受影響。

面對公部門缺工率約6%及人才流動挑戰，蔣萬安指出，市府已成功爭取工程人員專業加給、留任獎金、動物員危險加給等多項待遇調整，並推動彈性上班、擴建托嬰設施及提供心理健康支持等措施，以留才攬才。同時，市府積極推動「AI Driven Smart City」策略，導入逾40項AI應用，如AI對話式人事服務與AI救護耗材管理，旨在減輕公務員負擔並提升施政效率。

針對議員質詢輝達進駐北士科的進度與時程，蔣萬安市長答詢時重申，市府會依照法定程序，全力加速各項流程，力求縮短整體期程，並希望最快明年初完成與輝達的簽約。他亦補充說明，與新光人壽的合意終止契約預計將在一兩天內完成正式公文，並希望在下週一前簽訂終止協議。