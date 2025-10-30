蔣萬安搞定輝達！粉專清點「事前唱衰言論」：啪啪打臉

黃仁勳(右上)有意讓輝達總部落腳台北北士科(右下)，蔣萬安(左)辦成此事聲望大漲。（合成圖／美聯社、資料照、鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安29日宣布招商捷報，NVIDIA輝達確定將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18。前立委蔡正元形容為黃袍加身、高枕無憂。粉專整理蔣萬安告捷前的唱衰言論，包括「招商渣男」、「煮熟鴨子要飛了」、「只能靠中央、靠賴清德」、「將貽笑國際」，如今全數翻車被嘲打臉。

6.3萬追蹤的粉專「刺綠酸水」30日PO圖整理「唱衰蔣萬安招商輝達」翻車名單，包括民進黨官方酸「蔣萬安只會市政膨風」，民進黨立委中，吳思瑤酸「煮熟鴨子要飛了」，林俊憲轟蔣「無能」，賴瑞隆批「蔣萬安未妥善處理」，民進黨發言人吳崢說「蔣萬安的問題就是怕被罵」。

廣告 廣告

民進黨台北市議員中，簡舒培轟「蔣萬安無能解決問題」，許淑華轟「輝達卡關，問題就是蔣萬安」，何孟樺批蔣「剩一張嘴，招商渣男」，林延鳳諷「5月笑嘻嘻，10月慘兮兮」，洪健益轟「蔣萬安束手無策，國際笑話，丟臉」，洪婉臻酸「蔣萬安只能靠中央、靠賴清德」，陳賢蔚酸「蔣萬安能力將貽笑國際」。親綠議員苗博雅則嗆「蔣萬安只敢做雞毛蒜皮的事」。

連藍營議員秦慧珠都曾說「執行力大有問題，蔣萬安、李四川不用選了」，曾獻瑩稱「蔣萬安應該更強硬點，跟川普學」。

刺綠酸水直呼：「啪啪打臉列車上車囉！」

網友表示「執政黨扣分，蔣萬安加分」、「用選票讓他們回歸市民」、「蔣可以繼續躺著選了，圖表上的那些通通換下來，別再丟人現眼了」、「萊爾校長才是國際笑話」、「標語換他們自己就很符合」、「他們其實是最不希望輝達落腳北士科的人，才有跳腳跟高潮的機會，也才能上綠媒領通告費」。

【連回中時新聞網原文】