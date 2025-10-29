蔣萬安搞定輝達「黃袍加身」？蔡正元：若出1事不能原諒
台北市長蔣萬安29日在市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。前立委蔡正元直言，唯一能打敗蔣萬安的是黃仁勳，其他沒有人能挑戰，2026可高枕無憂。如果輝達搞砸了，台北市民不能原諒蔣萬安。
蔡正元29日在《大新聞大爆卦》節目直言，平常不太關心政治的、憑感覺投票的那些人，就是輸贏的關鍵。比如說蔣萬安，他覺得民進黨沒有人能夠挑戰，只有一個人可以打敗蔣萬安，那個人叫黃仁勳！其他沒有了。
蔡正元強調，如果蔣萬安這一次把輝達落腳台北的事搞砸了，「那我晚上要替他睡不著覺！」睡不著覺是因為把輝達搞砸了，當然目前看來搞定了。搞定了，那就是功勞一件！黃袍加身、光輝萬丈、寶劍出鞘，那還有誰能挑戰蔣萬安？沒有了。
蔡正元表示，台北市民，就是天龍國。第一，台灣像台北市教育水準這麼高的，找不到；第二，平均所得最高的，也是台北市，當然要扣掉新竹科學園區，那個是比較特殊的聚落；其他算一算，商業活動最多的，也是在這裡。如果輝達搞砸了，台北市民是不能原諒蔣萬安的！
蔡正元指出，那時將是萬箭穿心、砲火隆隆。輝達想來台北，還找不到一塊土地讓他落腳？那要這個台北市長幹什麼？經過蔣萬安把新壽給擺平了、把很多事情給擺平了，「了不起啊！連那個大財團新壽你都擺得平，吳家是什麼樣的角色，你都不怕得罪他？讓他少賺那麼多錢？」好話就講不完了。所以蔣萬安下一屆連任輸贏的關鍵只有一個，就是輝達！沒有別的了。現在成功了，可以回家睡覺了，高枕無憂。
蔡正元直呼，管他是王世堅、李世堅、周世堅，都沒有什麼影響了。這個叫「候選人的特質」。但國民黨2026還是有很多困難的選區，比如說宜蘭。
