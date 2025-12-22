蔣萬安擬申請「北車英雄」余家昶入祀忠烈祠 劉世芳表態：提議非常好

內政部長劉世芳今表態，支持蔣萬安提議爭取北車英雄余家昶入忠烈祠。（圖／林煒凱攝）

北捷台北車站及中山站外19日發生隨機殺人事件，57歲余家昶奮不顧身制止凶嫌點燃汽油彈，雖然阻止更大傷亡卻不幸喪命。台北市長蔣萬安昨天表示，市府將頒予褒揚狀，也會協助爭取入祀忠烈祠。對此，內政部長劉世芳今天（22日）上午附和，認為蔣提議非常好，由於余先生是桃園市民，可能要與桃園市政府一起商量。

立法院內政委員會今邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳會前受訪指出，在發生張文事件後，她和警政署在周末邀集6都與16縣市警察首長，討論耶誕、元旦到農曆年節的所有大型活動，不管是交通場站、傳統市集，或者是跨年晚會等，大約有137場左右；目前動員警力高達1萬7千多人，目的希望提高見警率，遏止模仿犯，也呼籲不管是公私協力，若有碰到這方面問題，請盡速跟警察報案。

對於台北市長蔣萬安提議，若未來發生類似狀況，希望發送細胞簡訊，是否會研議全國發送細胞簡訊？劉世芳表示，這需要研議，在地方政府來講，發送細胞簡訊現在只有「疏散撤離」，這是由行政院災防辦來做訊息的相關公告，當中定義非常清楚，如地震、颱風或下雨時，有相關科學性證據，就要發送細胞簡訊，其涵蓋範圍也要非常清楚，內政部會與行政院和相關機構一起研議，按照這樣的方式來申請。

另針對蔣萬安提議，北車英雄余家昶要申請入祀忠烈祠，內政部是否有收到申請？劉世芳說，目前沒有，余先生就了解為桃園市民，若按照上次處理「鏟子超人」的申請程序，可能要跟桃園市政府一起商量，但她也覺得蔣萬安的提議非常好。



