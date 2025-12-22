蔣萬安擬重大治安案件發細胞簡訊 劉世芳：需確認範圍、避免恐慌

警政署長張榮興（左）、內政部長劉世芳備詢。李政龍攝



27歲男子張文於12月19日在台北車站與捷運中山站商圈犯下無差別殺人攻擊案，造成4死11傷。耶誕與跨年將至，各縣市都舉辦相關活動，台北市長蔣萬安研議若發生類似案件將發送細胞簡訊，不過內政部長劉世芳表示不反對，但必須與災防辦討論簡訊的發送範圍與內容，避免恐慌。

立法院內政委員會今（12/22）日邀內政部長劉世芳等相關官員就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。除了對事件的檢討，蔣萬安也研議未來發生重大治安事件時，應即時發送細胞簡訊，引發朝野討論。

劉世芳說明，地方政府發布細胞簡訊以疏散撤離為主，必須有明確科學數據，才能確認發送對象和範圍，此案因為不清楚嫌犯動向，加上人潮來來去去，貿然發布恐引起不必要恐慌，造成更多疑問，甚至是二次傷害，地方政府有需求可與行政院災害防救辦公室（災防辦）提出。

劉世芳表示，不反對台北市政府申請，但應向行政院災防辦說明，如何讓這些不確定、不特定的人潮在接收到這個相關的訊息的時候，維安的訊息的確要快，但是收到的人也必須知道自己該怎麼做，否則會引起恐慌。

劉世芳也舉例，發生4級地震時，國科會會告知涵蓋範圍，要向震央以外多少公里處發布簡訊，颱風也是類似概念，這次事件從林森北路縱火、台北車站丟擲煙霧彈、至中山站南西誠品行凶，這一串可能人數有好幾十萬人，收到簡訊後反而不知道要做什麼。

民進黨立委吳思瑤則以在自己選區爭取火山災防簡訊為例，必須統合災防辦、通訊傳播委員會（NCC）等單位，最重要的是收到的民眾知道要做什麼，細胞簡訊不是萬靈丹。

