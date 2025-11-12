蔣萬安擱置450億統籌款 經民連痛批「劫貧濟富」藍營修法荒謬

經民連召開「從蔣萬安新增統籌款450億擱置不編預算，看藍營再修財劃法之荒謬」記者會。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 立法院昨（11日）朝野協商《財政收支劃分法》三個藍營修正版本，經濟民主連合今（12）日召開記者會痛批藍白聯手「惡搞財劃法」，指北市新增450億元統籌分配稅款竟全數擱置不編入明年預算，蔣萬安讓市府「富得流油」卻仍零舉債，根本證明藍營版修法毫無必要。

經民連智庫研究員鄒韻函指出，今年八月底財政部已通知各地方政府明年度普通統籌分配稅款分配數，總額高達8488億元，各縣市皆依法編列入預算，唯獨台北市違法短編450億元，僅以舊年度699億元編列。若將該筆金額普發現金，北市244萬市民可人均領取1萬8442元。

鄒韻函強調，《財劃法》第十六條之一明定地方政府應將分得統籌稅課列為當年度收入，財政部八月底通知後地方政府九月底前提出預算，是法定程序。蔣萬安刻意不編，已違反法定職責。

經民連智庫召集人賴中強更直指，蔣萬安「占著茅坑不拉屎」，擱置450億不編預算，卻讓財政維持零舉債，證明北市財力雄厚、根本用不到新增加的統籌款。反觀國民黨團修法竟要求中央不得減少對各地方補助比例，形同「劫貧濟富」，違背憲法與《地方制度法》促進財政均衡之宗旨。

賴中強提出三點訴求：其一，要求蔣萬安於11月底前依法補編450億元並說明用途，否則財政部應取消北市該筆分配權；其二，中央應針對財力優厚的地方政府（如台北市）回收協助金以補助離島三縣；其三，國民黨團版修法顛倒貧富，應立即撤回。

他並批評蔣萬安以「中央補助不確定」為藉口推託，是「鬼扯」。地方制度法與財政部通知時程均銜接得宜，其他三都都能依法編列，唯獨北市違法。若蔣萬安刻意延後追加預算，恐是為選舉綁樁準備，「明年北市馬路若被挖得坑坑洞洞，市民應該問問蔣萬安把450億藏哪去了。」

