台北市長蔣萬安推出國中小免費營養午餐政策，直接觸動每個家庭最敏感的「日常開銷」，叫好又叫座。凡有志角逐或蟬聯縣市長者，不分藍綠紛紛跟進或呼應，「蔣萬安效應」迅速擴及全台。最尷尬的莫過於台南市長黃偉哲，「北炫富、南痛苦」的批判言猶在耳，不到1天就被迫轉彎。

事實上，免費營養午餐並非台北首創，新竹縣早已實施，桃園市長張善政3年前上任後也兌現政見，全面推動；但過往因各縣市財政條件不一，並未引發全國性的跟進。蔣萬安選在朝野高度對立之際出手，猶如一顆震撼彈，瞬間不分藍綠縣市長都得有所回應。

廣告 廣告

這顆震撼彈之所以威力強烈，關鍵在於賴政府執政1年多來政績乏善可陳，只會不斷內鬥，大罷免大失敗之後，又抵制藍白通過的多項法案，並苛扣地方政府的補助，民怨累積日深。此時推出免費營養午餐的措施自然令人民格外有感。諷刺的是，綠營高雄市長陳其邁迅速跟進，黃偉哲卻一度跳出來唱反調。

黃偉哲不僅引用蔣經國「買醋的錢不能拿來買醬油」揶揄蔣萬安「不聽祖父的話」，更猛酸北市炫富；但不到1天仍宣布跟進。只是滿腹不甘，轉而指控蔣萬安為了免費營養午餐臨時東拼西湊預算，甚至影射有買票之嫌。然而形勢比人強，民進黨內競逐下任台南市長的立委林俊憲、陳亭妃相繼表態支持免費營養午餐，黃偉哲若再反對更顯得蒼白無力。

「蔣萬安效應」不在免費營養午餐政策本身，而在時機與敘事。蔣此刻出手正面擊破行政院長卓榮泰的哭窮論，也再次證明：政治其實不難，做對的事，人民自然會給掌聲。