蔣萬安整體施政滿意度曝光！66.8%市民點頭肯定

即將在年底尋求連任的台北市長蔣萬安，施政成績市民滿意嗎？根據《ETtoday民調雲》所公布的最新民調，有66.8%的民眾對於蔣萬安的整體施政表示滿意，在台北市政府所推動的8大面向勞動政策中，市民對於「推動職能發展與弱勢就業支持」的滿意度最高達73.5%。

蔣萬安整體施政滿意度達66.8%（攝自中天新聞）

《ETtoday民調雲》從去年12月2日到8日，針對台北市長蔣萬安施政滿意度進行調查，並於今（8日）公布結果，其中有66.8%的民眾對於蔣萬安的整體施政表示滿意（非常滿意28%，還算滿意38.8%），至於不滿意的民眾則為29.6%（非常不滿意11.3%，不太滿意18.3%）另外3.7%的民眾表示不知道或沒意見。

至於在台北市政府所推動的8大面向勞動政策中，市民最滿意的前5項，依滿意度排名分別為：推動職能發展與弱勢就業支持，滿意度為73.5%、推動就業媒合與大型招募活動，滿意度為70.9%、推動職場平權與性別工作平等，滿意度為69.5%、推動友善家庭職場與育兒支持，滿意度為67.3%、推動中高齡友善職場，滿意度為65.2%，只有推動全齡友善職場倡議活動的滿意度不到6成，僅為59.7%。

這份民調針對20歲以上設籍台北市之市民進行調查，有效樣本數1,216份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.81%。

