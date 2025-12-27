蔣萬安明快閃雙城論壇！今120人先赴陸 捷運、演唱會參訪

【記者莊偉祺／台北報導】因北捷發生張文攻擊事件，蔣萬安改當天來回快閃雙城論壇，今由副市長率120人先行。林奕華指出，將針對軌道交通等方面交流，另就上海市捷運、演唱會經濟等主題參訪。

台北市副市長林奕華今（27日）晨間在多位北市市議員陪同下，率北市府團隊前往上海市參加為期2天的雙城論壇。林奕華於桃機受訪表示，本屆的雙城論壇主題是「科技改變生活」，台北、上海兩市也將會簽訂兩項MOU，分別與水治理以及職能培訓的交流有關。

廣告 廣告

林奕華指出，這次台北市前往上海參加雙城論壇的總人數有120位，包含戴議長以及10位議員；北市府有秘書長、副秘書長以及13個局處的首長及同仁，以及學者專家。蔣市長則預訂明（28日）上午前往上海，出席主論壇活動。

林奕華進一步指出，除了明日主論壇外，分論壇也將針對科技醫療、軌道交通以及樂齡健康等幾項議題進行彼此治理經驗的交流。此外，北市府團隊也會就上海市捷運、演唱會經濟以及水治理等主題進行參訪。

林奕華強調，雖然只是2天的行程，但也希望透過兩個城市治理的交流過程，讓邁入第16年的雙城論壇能夠持續成為一個常態的交流平台。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

前韓男團成員爆酒後性侵！押5月上訴遭駁 判3年6月定讞

不只王ADEN風波！街舞師遭起底「撕女學生胸前口袋」全網看傻

鍾明軒歐洲血拼氣炸！退稅單竟被誤植「中國」 萬元全飛了

