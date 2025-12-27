蔣萬安明「1日來回」雙城論壇 陳宥丞：別交流變郊遊

中國 / 綜合報導

台北市副市長林奕華今(27)日上午率團出發上海，參與為期2天的雙城論壇，但由於時程緊湊，又是在假日2天舉行，曾在2023參與論壇的民眾黨市議員批評市府急就章、交流變郊遊，對此，國民黨市議員緩頰，論壇就是象徵台北上海官方交流的重要意義。

記者李宜蒨說：「這次雙城論壇主題定調為『科技改變生活』，而台北市副市長林奕華，預計(27日)中午就會抵達上海，並開始市政參訪行程。」只不過這次為期2天的雙城論壇，副市長林奕華將會參訪機場聯絡線文化中心醫院動物園並和台商召開座談會，市長蔣萬安則是快閃出席一日「主論壇」並簽署水治理和職能培訓交流兩項MOU。

行程緊湊又選在假日舉行，就連曾參與2023雙城論壇的民眾黨市議員也質疑真的會有成效嗎。台北市議員(眾)陳宥丞說：「蔣萬安市長這次的雙城論壇交流，非常地急就章，兩天一夜的行程，也是有史以來第一次假日舉辦，不免讓人質疑，到底是實際上有交流的意義，還是成為了市政的交流參訪團。」

台北市議員(民)顏若芳說：「請問大家有知道任何簽訂的MOU，有落實嗎，有對於台北有任何很大的幫助嗎，簽訂MOU的交流，叫做檯面，但實際上叫做赴中來交作業。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「雙城論壇不是郊遊啦，雖然時間短了點，但他還是有象徵著兩岸和平的重要意義，過去簽的MOU代表著雙方有合作意願，但能不能具體地實際地落實，還是要看兩岸的氛圍，還有整個中央政策是不是在當中支持。」

而台北「科技城」將迎來輝達落腳，這回也將放眼科技交流，機器人在販賣艙內煮咖啡遞飲料，集結數十家企業推動發展人工智慧，中國和台灣是否會有更多科技產業合作，還要看這回雙城論壇怎麼談，台北市副市長林奕華說：「透過主論壇，分論壇，來互相在很多的主題上面，去交換兩市在很多經驗上面，互相再來看有什麼可以學習發展。」但就在林奕華出訪之際，中共解放軍今日上午再度發射火箭途經我國空域，也讓雙城的市政交流多了政治聯想。

