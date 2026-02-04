蔣萬安春聯遭疑暗踩盧秀燕 當事人回應了

▲盧秀燕今一整天在和平區山上慰問警消、親自送年禮。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安與市議員徐弘庭的聯名春聯出現「馬踏飛燕」的字眼，因蔣萬安生肖為馬，引發暗踩台中市長盧秀燕的聯想。盧秀燕今天受訪時表示，春聯都是送上吉祥話，她相信用意都是好的。不過她對此事感到好奇，忍不住私下問「真的有這種春聯喔？」

即將迎來2026馬年，許多政治人物特別選用與「馬字」相關吉祥話發想春聯內容，不過蔣萬安與徐弘庭聯名的春聯，卻因「馬踏飛燕」4字引發不當聯想。蔣萬安今（4）日受訪時表情尷尬，強調議員們希望春聯有他聯名，他都很樂意配合，並以北市府春聯「金馬熊讚、金馬熊讚」化解尷尬。

蔣萬安上任之初曾率市府團隊到台中考察，之後多次到訪台中，皆稱盧秀燕是他的姐姐、市政學習對象、還表示「姐姐說的都對」。盧秀燕今天一早就到和平區慰問員警，人在山上的她尚未接收最新資訊，下午在梨山分駐所受訪時有媒體問，蔣萬安春聯的「馬踏飛燕迎新歲」，是否有暗踩燕子的意思？盧秀燕微笑回答「過年的春聯都是送上吉祥話，用意都是好的，謝謝」，隨即離開趕往下一個行程。

盧秀燕走向座車時仍帶有疑惑，邊走邊問「真的會有這種春聯喔？」走在一旁的記者告訴她是方文山寫的（台中市去年的春聯也是方文山執筆），除了「飛燕」爭議，還有作者落款喧賓奪主的話題，她才半懂似懂地說了句「喔喔！原來是這樣」。

