蔣萬安春聯「馬踏飛燕」引聯想 胡采蘋提「最大的問題」：喧賓奪主

台北市長蔣萬安、台北市議員合送的春聯上，寫著「馬踏飛燕」幾個字，讓許多人聯想像是踩著台中市長盧秀燕。（翻攝自臉書／鏡報李智為攝）

隨著農曆新年即將到來，不少政治人物陸續發放新年春聯，其中台北市長蔣萬安、台北市議員合送的春聯上，就寫著「馬踏飛燕」幾個字，讓許多人聯想像是踩著台中市長盧秀燕。財經網美胡采蘋今（3）日po文，指這幅字「最大的問題」其實是作者落款，應落在左下方，最好是在蔣萬安、徐弘庭的旁邊，用一排字體較小的行草，寫上書法作者的落款，「才不會喧賓奪主，也能揭示作者。」

台北市長蔣萬安、台北市議員合送的春聯，找來知名作詞人方文山揮毫，不過春聯的內容「馬踏飛燕迎新歲 千里之行運騰飛」，卻引起許多人聯想，疑似暗指蔣萬安踩著盧秀燕。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」po文，提到這幅字「最大的問題」其實是作者落款，應該要落在左下方，稱為「下款」。她強調，通常書法的右上角是「上款」，主要寫這幅作品是要送給誰。

胡采蘋認為，既然是這幅字的作者，應落款在左下角，加上是代蔣萬安、徐弘庭手書，主人家為正，書作者為副才對。最好是用行書或草書，在蔣萬安、徐弘庭的楷書旁邊，用一排字體較小的行草，寫上書法作者的落款，「才不會喧賓奪主，也能揭示作者。」

胡采蘋猜測說道，右上角的「方文山書」是不是受到故宮正在展覽的快雪時晴帖影響，因快雪時晴帖的第一行是「晉王右軍書」，但那是乾隆爺的題簽，是弘曆哥加的亂七八糟的題字，表示是王羲之書法。而快雪時晴帖尾端的山陰張侯也不是落款，而是唐代臨摹王羲之字的人，把信封上的字也拿出來練習，寫在一張紙上，所以故宮的快雪時晴帖是一個後世練習的書法，不是書信正文。真正揭露身分的是帖文一開始的「羲之頓首」跟最後的「王羲之頓首」。

胡采蘋諷刺直呼，所以看起來讀很多文言文的人也不一定瞭解中國文化，不要再相信那套不文明的說法。反而是讀了很多文言文，真正瞭解中國文化、熟悉中國歷史的人，一大堆人很反對兩岸統一欸。「假貨這麼多還是you can you up 你先上就好。」

