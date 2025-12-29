蔣萬安昨才說台海和平 中國解放軍今宣布台灣周遭軍演、他喊萬安被看衰

記者李鴻典／台北報導

雙城論壇昨（28）天在中國上海舉行，快閃的台北市長蔣萬安致詞則說，盼望不久的將來，當大家談論起台灣海峽時，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。沒想到，中國解放軍東部戰區今（29）天一早宣布，要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；政治工作者周軒直呼，「萬安，你真的被看衰了」。

中國人民解放軍東部戰區宣布，今日起將進行圍台軍演。（圖／翻攝自微博）

雙城論壇28日在上海舉行，上海市長龔正致詞說，歡迎「台灣同胞」實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，蔣萬安則盼未來談起台灣海峽是繁榮與和平。我國陸委會對相關言論表示，既然要說「一家親」，就不要文攻武嚇。

蔣萬安說，盼望不久的將來，當大家談論起台灣海峽時，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

政治工作者周軒昨天則說，我們期待明天之後，共軍不會再有軍艦靠近海峽中線，不會再有軍機擾台。「如果還有，海峽當然是對立的。而萬安則是被中共看衰的嘴炮仔」。

結果，解放軍東部戰區今（29）天一早宣布，要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；這讓周軒直呼，「萬安，你真的被看衰了」。

