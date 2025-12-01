蔣萬安是否幫民眾黨小雞站台？ 楊植斗：相信會義不容辭

國民黨北市議員楊植斗1日表示，若蔣考慮黨籍問題，而不伸出援手，非蔣的行事作風，「相信若民眾黨的議員邀約，蔣會義不容辭地相挺。」（本報資料照片）

備戰2026地方大選，北市議員候選人皆在地方熱身許久，競爭激烈。國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽昨日表示，若各個友黨願意支持台北市長蔣萬安連任，議員候選人也認為有輔選需要的話，台北市長蔣萬安都會慎重考慮幫盟友們站台。國民黨北市議員楊植斗1日表示，若蔣考慮黨籍問題，而不伸出援手，非蔣的行事作風，「相信若民眾黨的議員邀約，蔣會義不容辭地相挺。」

楊植斗說，藍白合作，意指藍白共推1組候選人對抗民進黨，如果民眾黨自己不派台北市長人選，全力支持蔣萬安，那麼他們在推動市政的路上便是盟友，但對台北市的民眾黨議員來說，沒有母雞的拉抬，選起來會相當辛苦，若蔣萬安考慮黨籍問題，而不伸出援手，太欠缺江湖道義，也非蔣萬安的行事作風。

楊植斗表示，他相信若民眾黨的議員邀約，蔣萬安會義不容辭地相挺。2026是建立2028藍白互信的過程，國民黨的議員們可能會希望獨占蔣萬安這面招牌，但他覺得蔣萬安是在野陣營的公共財，幫民眾黨員站台，他樂觀看待，希望台北藍白合順利，共同支持蔣萬安，也祝福民眾黨的議員候選人們。

