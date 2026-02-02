蔣萬安曝輝達與北市府簽約10至15日間 本周召開估價委員會

台北市長蔣萬安表示，輝達將與台北市政府於2月10日到15日之間就會簽約。（圖片來源／台北市政府）

輝達（NVIDIA）台灣新總部進駐北士科T17、T18基地簽約日期變「好酒沈甕底」，台北市長蔣萬安今（2）日表示，2月10日到15日之間就會簽約。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達進駐北士科T17、T18，輝達與台北市政府簽約具體時間，以及黃仁勳是否出席簽約儀式，引發各界關注，但黃在今日結束行程，顯見雙方仍有細節有待敲定。

蔣萬安是在出席台北市萬華區115年度「市長與里長有約」，接受媒體聯訪時說，這一切其實都會照相關期程進行，這個星期就會召開估價審議會，審議會確定之後就可以議價，就會完成議價訂約，農曆年前2月10日到15日之間就會簽約。

黃仁勳是否再訪台，蔣萬安說，這要看黃仁勳和團隊對於黃仁勳的行程安排；但是相關進度不受影響，會往前推進。

黃仁勳是否出席簽約儀式未定，將訂出權利金交輝達議價

黃仁勳受訪時說感謝蔣萬安的幫忙，蔣萬安對此回應說，也謝謝黃仁勳跟其團隊讓溝通過程非常順利，雙方都保持密切聯繫，同時謝謝輝達團隊，市府會站在一切依法和程序範圍內盡量給予協助。

蔣萬安另表示，臺北燈節今年再次回到西門展區，並採「雙展區」規劃，盼擴大燈節規模與效益，帶動萬華在地商圈發展，也讓城市整體受益，創造更多人潮與商機。

針對地方關心的萬大線周邊發展，蔣萬安表示，市府已將加蚋站出入口300公尺範圍內研議轉為商業特定區的可行性，納入全市通盤檢討；另艋舺大道周邊也採納里長建議，基準容積由225提高至300，以強化土地使用效益。

國民黨台北市議員曾獻瑩表示，黃仁勳說會再來台灣跟蔣萬安碰面，這是對台北市的肯定，那麼這禮拜應該會開估價審議會，把權利金訂出來，訂出來之後把價格給輝達議價，「輝達OK了應該就可以簽約了。」

