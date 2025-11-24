蔣萬安曬與輝達副總合照 曝明年簽約時間

▲蔣萬安與輝達副總合照，期盼明年農曆年前簽約。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18設立海外總部，台北市長蔣萬安今（24）日宣布與新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府。蔣萬安指出，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

北市府上週六（21日）與新光人壽完成合意解約協議，為輝達海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同日通過合意解約案。

蔣萬安今日下午指出，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地已正式回歸市政府。輝達副總裁Scott Ekman上週代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。自己也向對方表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。



蔣萬安說，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」。





