蔣萬安曾承諾「共機共艦不擾台」才辦論壇？簡舒培轟：選前騙票、選後變臉

2025雙城論壇主論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安赴上海與市長龔正會面，致詞時表示盼「台灣海峽不要有波濤呼嘯」。對此，民進黨台北市議員簡舒培痛批，蔣萬安選前曾承諾共機共艦不再擾台才辦雙城論壇，選後卻態度轉彎，上任後已第三度舉辦。簡舒培怒指，蔣萬安刻意淡化共機共艦頻繁擾台事實，卻不敢直指中國共產黨才是破壞台海和平的關鍵，批其選前選後說法不一。

2025雙城論壇主論壇今日在上海登場，台北市長蔣萬安上午搭機赴上海，並與上海市長龔正會面。蔣萬安致詞時表示，希望「台灣海峽不要有波濤呼嘯」，龔正則回應「兩岸血脈相連」，相關言論在台灣政壇掀起爭議。

對此，民進黨台北市議員簡舒培火力全開，痛批蔣萬安言行不一。簡舒培指出，蔣萬安在競選台北市長期間，曾明確表態「共機、共艦不再擾台，才會舉辦雙城論壇」，但上任後態度卻大轉彎，今年已是蔣萬安上任後第三次舉辦雙城論壇，與選前承諾明顯不符。

簡舒培進一步怒斥，蔣萬安在上海的演講中，竟將共機、共艦幾乎天天擾台的現實，輕描淡寫為「兩岸不要波濤呼嘯」，只敢用隱晦說法表達不樂見軍事挑釁，卻完全不敢點名，造成台海緊張的正是中國共產黨。

接著，簡舒培強調，共機、共艦持續擾台，頻率甚至不斷創新高，這是不爭的事實，但蔣萬安卻選前說一套、選後做一套。她批評，蔣萬安為了討好中共，選後仍赴上海參加雙城論壇，卻不敢正面捍衛台灣立場。

最後，簡舒培痛批，這種「選前騙票、選後變臉」的作法，就是標準的政客行徑，換上政治飾衣，要求選民全部忘記過去承諾，令人無法接受。

