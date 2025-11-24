蔣萬安最大障礙排除秀合照 「設子公司估8億」輝達副總驚：那麼小

輝達將落腳北士科T17、T18基地，北市府與新壽今（24）日完成解約並塗銷地上權，土地正式回歸市府。市長蔣萬安在臉書分享他與輝達副總裁Scott Ekman18日會面合照，強調「輝達與台北，又近一步！」副市長李四川今上節目也透露，市府希望輝達在台設立子公司，估資本額約新台幣8億，Ekman則幽默回應：「small money（這麼小的錢）」。

蔣萬安秀會面照：親遞投資意向書

蔣萬安在臉書PO出與Ekman的合照表示，市府已於今日與新光人壽完成T17、T18土地的最後手續，讓土地正式回歸市政府。蔣分享，上週輝達副總裁Ekman代表執行長黃仁勳來訪，親自遞交投資意向書，展現極高的投資意願。



蔣萬安也說，市府團隊將全面加速與輝達的專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚見證歷史。蔣強調，輝達將首個海外總部選在台北意義重大，這不只是外資加大投入的定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！

設立子公司進度 輝達副總說8億「小錢」

李四川上「新聞給問嗎」網路節目時，除了說明T17、T18未來安排時程，也提到與Ekman的有趣互動。李四川說，雙方討論到輝達在北市成立子公司議題，Ekman詢問資本額要多少，李回覆預估8億新台幣，對方幽默回：「什麼！Small money這麼小的錢」。李也補充，輝達對投資T17、T18基地並未設定上限。

李四川今天上「新聞給問嗎」網路節目，說明T17、T18未來安排，也提到與與輝達副總的互動。（圖／翻攝震傳媒的Youtube）

拚6月電腦展動工 黃仁勳來台見證

李四川指出，在簽約之前，輝達必須先送「投資計畫書」給北市府審查，預估需要兩個月的工作天。因此北市府預計，最快在明年農曆年前可以與輝達完成簽約。



李也提到，北市府還需進行T17、T18基地中間道路的都市計畫變更，將三分之二的土地給輝達當基地，以符合其設計主體。市府目標是力拚在明年5月底、6月初黃仁勳到台北參加電腦展時，「看這時間能不能開工」。