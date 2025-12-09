蔣萬安最新民調穩坐第一！黃揚明曝他連任真正考驗：「1數字」再推升才是主戰場

《TVBS》民調中心昨（8）日公布最新台北市長民調結果顯示，不論民進黨推出哪位候選人參選，蔣萬安的支持度均領先至少24個百分點，其中，王世堅是綠營落後幅度最小的候選人，雙方差距24個百分點。對此，媒體人黃揚明直言，這份名調最正面的訊息，是蔣萬安上任後滿意度節節上升。

《TVBS》民調顯示，蔣萬安上任至今近3年，有59%台北市民對其施政表現感到滿意（22%非常滿意，37%還算滿意），與去（2024）年相比增加了5個百分點之多；值得注意的是，不滿意的比例也增加9個百分點至25%（15%不太滿意，10%很不滿意），另外16%沒有表示意見。

對此，黃揚明在臉書發文表示，對蔣萬安而言，《TVBS》民調最正面的訊息，其實不是市長支持度領先綠營群雄，而是上任後滿意度節節上升，目前該民調四次滿意度調查，蔣萬安的滿意度從2023年3月的41%，已成長至2025年12月的59%，漲幅達44%。

黃揚明指出，雖然對蔣萬安不滿意的比率這次也增加9%，較1年前增加9%，是相當大的漲幅，但說穿了，這與今年大罷免期間整體藍綠對立氛圍、以及蔣萬安改變答詢風格成為戰狼有關。

黃揚明提到，2026台北市長選戰，蔣萬安真正的對手是自己，能否把施政滿意度再推升，才是他的主戰場。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日18時30分至22時00分進行的調查，共接觸1256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

