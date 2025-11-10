蔣萬安最新裁示曝光 停止上班課即早評估

▲台北市長蔣萬安出席鳳凰颱風整備會議。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 中度颱風鳳凰今（10）日凌晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣。對此，台北市長蔣萬安進行6點裁示，包含針對抽水站進行試車操作，以及加強防汛設備設施的巡檢；加強戒備注意落石及坍方；加強宣導民眾，避免前往山區、河邊及海域活動；有關停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車的訊息，也請相關局處依照作業流程「即早評估」。

蔣萬安今天召開鳳凰颱風整備會議，他表示，受到颱風以及東北季風影響，台北市從今天開始，山區都會有持續性的降雨，一直到11月13日，這段期間山區的雨勢將達到豪雨等級以上，陣風也可能來到10到12級，台北市區雨勢達到大雨的等級，陣風也可能達到7到8級，所以要請市府各單位做好以下各項整備措施。

蔣萬安裁示，第一，請工務局轄下各處，加強各場工作以及機具人員的整備，請水利處應針對抽水站進行試車操作，以及加強防汛設備設施的巡檢，以及移動式抽水機的維護保養工作，而且密切注意颱風期間，台北市河川水位的高低。另外也請公園處針對台北市區行道樹、公園廣場等樹木，進行巡檢修檢以及維護，另外也請教育局所屬學校以及各局處，應針對全館樹木加強穩固。

蔣萬安也說，第二，這次降雨仍然是以山區為主，請大地處加強戒備注意落石及坍方，並且先行盤點土石流的潛勢區，老舊聚落列管邊坡的清冊，必要時進行預防性的疏散撤離。另外剛剛幾個行政區域的報告，針對1020毫雨事件，包括文山區的景興路邊坡區域，加強邊坡的穩固，以及即時降雨監測，必要時也請各區公所 針對災害影響區域的住戶，進行預防性的疏散撤離。

蔣萬安續指，第三，台北市市區從昨天開始，就已經觀測到有強陣風，隨著颱風靠近，陣風強度會再加強，請觀傳局、媒體事務組加強宣導民眾，避免前往山區、河邊及海域活動，並提高防災警覺，做好防災準備的工作 。第四，請都發局、公務局以及勞動局，特別要求各建築與施工工地的廠商，針對圍籬、帆布、攤板、廣告、卡吊，以及其他設施，務必加強穩固，必要時進行拆除。

蔣萬安也說，第五，文化局將在13日，在兩廳院藝文廣場舉辦戶外的音樂活動，因為13日仍然在颱風影響的 範圍期間，請文化局持續監視最新風雨的預測，而且適時調整活動內容，台北市、市府各局處如果有辦理其他相關活動，即早做評估，並且加強相關裝置物，及設備的強固措施，提醒民眾以及商家留意颱風的動態，注意戶外活動的安全。

蔣萬安說，第六，關於停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車的訊息，請人事處、教育局、水利處，及交通局，依照作業流程即早評估，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息，尤其氣象團隊剛預測，相當於2010年梅姬颱風，當時對於百齡河濱公園、三腳渡等，造成汽機車泡水的情形，交通局這次務必掌握整個颱風動態，造成的雨勢風勢的影響，即早做相關的因應。

蔣萬安表示，目前颱風預報的路徑仍然具有高度的不確定性，鳳凰颱風穿過呂宋島之後，就會轉向，但轉向的角度、路徑、速度都仍然不確定，所以要請災害防救辦公室，持續和台大氣象團隊密切的聯繫，隨時掌握颱風動態，以及風力雨勢的情形，並即時提供各防救災單位應變參考。

