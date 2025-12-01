蔣萬安會幫民眾黨站台？藍議員全說了「國民黨議員們可能希望獨占蔣市長」

台北市國民黨部主委、北市議長戴錫欽在11月30日黨慶時受訪表示，「若民眾黨願意支持蔣萬安連任，那蔣萬安確實要在輔選上慎重思考，要不要幫盟友站台」，另外戴錫欽也補充「一切也會尊重當地的國民黨議員意見」；對於最強母雞蔣萬安是否幫忙民眾黨站台，國民黨台北市議員楊植斗今（1）日在臉書貼文表示，自己的答案很明確，那就是「YES！Why not？」

楊植斗說，藍白合作，意指藍白共推一組候選人來對抗民進黨，如果民眾黨自己不派台北市長人選，全力支持蔣萬安，那麼他們在推動市政的路上便是盟友，但對台北市的民眾黨議員來說，沒有母雞的拉抬，選起來會相當辛苦，若蔣市長考慮黨籍問題，而不伸出援手，太欠缺江湖道義，也非蔣市長的行事作風。

「我覺得蔣市長是在野陣營的公共財」，楊植斗強調，相信若民眾黨的議員邀約，蔣萬安會義不容辭地相挺。2026是建立2028藍白互信的過程，國民黨的議員們可能會希望獨占蔣市長這面招牌，但就幫民眾黨員站台這件事，楊植斗強調，自己絕對是樂觀看待，「希望台北藍白合順利，共同支持蔣萬安，也祝福民眾黨的議員候選人」。

