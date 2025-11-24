蔣萬安會見輝達副總 台北總部大樓簽約進度曝光

輝達副總 Scott Ekman （左）與蔣萬安會面內容曝光，Scott 直呼「終於成真」，雙方也互贈禮物。翻攝畫面





輝達（NVIDIA）在台北設立子公司的合作案進入關鍵期，副總裁 Scott Ekman 近日與台北市長蔣萬安會面，雙方以全英文溝通，會面互贈見面禮，談話內容也曝光，不僅能感受到輝達對設立台北總部的高度期待，Scott更在談話中直言「終於等到這一天」，並承諾將在台北打造一座「讓市府非常滿意的大樓」，引起外界高度關注。

Scott 一開場便向蔣萬安連聲道謝，表示輝達與台北市府為此案已協調多時，如今終於接近完成，「我們真的非常興奮能來到這裡，終於、終於等到這個時刻。」他回憶雙方從去年起就投入大量時間處理相關程序，如今計畫即將落地，「我們真的很高興看到它成真。」

蔣萬安則在會中強調，市府團隊的行政效率與協調能力，是推動此案的關鍵。他也謙虛表示，所有成果都是副市長及各局處的共同努力。雙方互動熱絡，對談中不乏輕鬆幽默時刻。

談到時程安排時，蔣萬安也主動提到，若一切順利，希望能在農曆新年前後再度來台北，「我們很希望能舉行簽約儀式。」Scott也立即回應，一月會在台灣，將全力配合，雙方看來已有明確共識。

會面另一亮點，是Scott 罕見鬆口談到未來在北士科建置基地的方向。他向蔣萬安表示，輝達不僅要在台北設立子公司，更希望打造高規格的新大樓，Scott 也直言：「我會給你一棟你會非常滿意的大樓」。

會談中也出現趣味橋段。蔣萬安送上客製化悠遊卡時，Scott 驚喜詢問：「所以我可以用它搭捷運嗎？」Scott也帶來一隻輝達的吉祥物白熊，雙方交換禮物、寒暄互動，氣氛相當融洽。

此外，副市長李四川日前也透露，輝達內部對投資規模相當果決。他曾向Scott 說明台北子公司的資本額預估為新台幣八億元，Scott 聽完第一反應竟是驚呼「什麼？這麼小的錢（small money）？」顯示輝達對台灣的布局絲毫不受資本額限制，投資意願比外界預期更強烈。

