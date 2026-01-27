蔣萬安有多強？徐巧芯曝驚人政治天分

▲台北市長蔣萬安今年競選連任，不過綠營競選對手尚未確定，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都被點名。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今年競選連任，不過綠營競選對手尚未確定，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都被點名，力促美國極限攀岩好手霍諾德來台成功攀登台北101的101董事長賈永婕也被點名。國民黨立委徐巧芯說，不論綠營派誰參選台北市長，蔣萬安都不會輕敵，蔣對市民及企業界的需求有高度敏感，懂得推行有感政策，展現出政治人物的天分。

徐巧芯26日在《新聞大白話》節目表示，她平時陪同蔣萬安跑行程，可以明顯感受到市民對蔣的熱情，尤其在全球AI龍頭輝達決定留在台北後，不僅民眾，更有企業界對蔣的讚賞與支持，因為這將對台北整體商業發展帶來顯著助益。此外，包括生鮮乳供應及營養午餐免費政策，也讓年輕家長族群非常買單。

徐巧芯強調，蔣萬安善於分眾行銷，針對不同族群推出對應政策，讓政策「打中人心」。任何選舉都不可掉以輕心，但蔣萬安對重要場合的態度非常專注，不論演講、辯論或公開活動，他都全力以赴。徐巧芯回憶，上次雙城論壇的8分鐘演講，蔣萬安完全不看稿，逐字呈現她前一晚協助撰寫的4千字稿件，展現蔣對民眾的尊重與專業態度。

徐巧芯強調，蔣萬安的認真與全力投入讓她十分信任，也打消外界對他會輕敵或驕傲的疑慮，「大家可以放心！」

