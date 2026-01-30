蔣萬安期勉攜手擘劃台北教育前景、形塑20年後城市樣貌

台北市長蔣萬安出席「台北市114學年度第二學期公私立中等學校校長會議」。(記者王誌成攝)

台北市長蔣萬安卅日出席「台北市一一四學年度第二學期公私立中等學校校長會議」，他以攀岩選手Alex Honnold成功攀登台北一０一為例，幽默地探討不同文化下的教育觀點。蔣萬安表示，Honnold的成就展現了勇氣與專業，並引發網友對教育的討論，反映當前教育面臨的挑戰。

蔣萬安強調，教育的核心在於理解與支持孩子的潛能，創造鼓勵探索的環境，培養孩子面對挑戰的勇氣與自信，而不僅僅是尋找標準答案。他分享自己作為父親的感受，指出現今孩子面臨的學習壓力與挑戰，反思教育的目的。

校長會議的專題演講，旨在幫助孩子建立正確的價值觀和思考能力，並推動人文關懷與社會責任感。市府也規劃了「教育政策白皮書」，制定未來三年的教育發展方向，並推動以學生為核心的教學環境。

市府連續三年投入超過四十億元改善老舊校舍，推動教育革新三箭：減少高中、國中、國小導師課時、提高導師費、增強專責行政人力，並增加教師心理諮商時數，協助教師專注教學，維護教師尊嚴。

蔣萬安強調，教育上缺乏的不是批評，而是願意實際行動的人。台北市政府將持續推動智慧校園、數位學習、雙語教育及跨域課程，並依賴校長的專業與領導力，讓教育理念落實於校園，成為孩子未來的關鍵力量。