蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉
命理師周映君過去曾算出民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，66歲時還會走入「空亡」，日前她又表示，現任台北市長蔣萬安「沒有總統命」。不過，命理師「小孟老師」認為，蔣萬安有機會成台灣的領導者，並指他和總統賴清德一樣有龍臉。
小孟老師近日在《命運好好玩》節目中分析蔣萬安的運勢，他表示，明年是馬年，而蔣萬安屬馬，所以說明年蔣犯太歲，那麼他可能要比較低調一點。小孟老師認為，蔣萬安明年不論做什麼事情都會比較謹慎。
關於蔣萬安的面向，小孟老師指出，「他有龍臉，他有那個小龍的臉，賴清德也是龍臉，所以我覺得未來，蔣萬安還蠻有機會的」，且他有父母票，又有年輕票，有多元的票，長輩們也會認為蔣萬安還滿正派的，「所以我有感覺，蔣萬安有可能會成為未來台灣某一個領導者」，他能得到美國信任，也能拉攏中國大陸，他還算年輕，有點像法國總統馬克宏，「他未來還滿有機會成為台灣的某一任的領導者。」
小孟老師也用塔羅牌為蔣萬安占卜，並抽到「權杖國王正位」。小孟老師說，這代表是蔣萬安為圓滿完成任期，並指蔣的目標不是就只有市長而已，會好好把工作完成，並盡量遠離一些不乾不淨的人。
延伸閱讀
登記台南市長初選喊當「桶箍」！林俊憲：賴清德不可能介入初選
「賴清德的意志很清楚！」 林岱樺喊：會有公平公正公開初選
民進黨台南市長初選登記開跑 陳亭妃：賴清德是公共財
其他人也在看
王世堅喊「不想輸給蔣家後代」、斷言他95%機率會連任 蔣萬安冷回1句
民進黨2026台北市長會派誰出戰要尋求連任的蔣萬安，備受外界好奇，綠委王世堅多次被點名，不過看似參選意願不大。王世堅日前在風傳媒網路節目《下班瀚你聊》透露，他身為228受難家屬，「不想輸給蔣家後代」，也坦言蔣萬安有95％的機率連任。對此，蔣萬安今10日出席鳳凰颱風整備會議前被問及此事，他並未正面回應，僅表示專注在市政上，完全不會去想選舉的事情。是否會想參戰......風傳媒 ・ 2 小時前
稱蔣萬安95%連任！王世堅不選台北市長：228受難家屬輸給蔣家後代很難堪
民進黨由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安，受到關注，但被點名的民進黨立委王世堅表態，不想選，因為認為蔣萬安95%以上會連任成功，自己身為228受難家屬，不想輸給蔣家後代。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
王世堅喊不想輸蔣家後代 蔣萬安這樣回應
距離明年九合一大選還有一年多一點時間，民進黨誰挑戰力拼連任的國民黨台北市長蔣萬安備受關注，民進黨立委王世堅也被點名的熱門人選之一。不過，王世堅日前在節目專訪透露不想選北市長原因說，他認為蔣萬安95%以上會連任成功，「自己身為228受難家屬，不想輸給蔣家後代」。對此，蔣萬安受訪表示，專注在市政上，完全不會去想選舉的事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蔣萬安贏定了？派誰都沒差 王世堅曝三點「民進黨95%會輸」
2026地方大選將近，各地市長選情逐步升溫，不過民進黨到現在還沒決定推派誰來挑戰台北市長蔣萬安。民進黨立委王世堅近日受訪時透露，民進黨會推出最強人馬，除了自告奮勇的壯闊台灣創辦人吳怡農外，他也認為社民黨台北市議員苗博雅是不錯人選，不過王世堅直言，「蔣萬安95%的機率會成功連任，結果只差在贏多贏少而已。」中天新聞網 ・ 8 小時前
蕭美琴歐洲議會IPAC演說！網謠傳花80億歐元促成 總統府轟造謠：已報警
即時中心／潘柏廷報導副總統蕭美琴於比利時布魯塞爾當地時間7日，出席在歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，受到國際矚目；豈料，現在卻有一名網友在Threads宣稱，「法國bbc報導台灣捐80億歐元，然後讓副總統上去噴20分鐘的口水」。對此，總統府發言人郭雅慧今（9）日駁斥並強調，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。民視 ・ 1 天前
王世堅稱他95%會連任「不想輸給蔣家後代」 蔣萬安回應了
外界關注民進黨將由誰出線競選台北市長，目前呼聲最高的民進黨立委王世堅在網路節目中直言，他不想選是因為現任市長蔣萬安連任成功機率高達95%，他說，「我不想輸給蔣家後代。」，對此，蔣萬安今日回應，「今天我專注市政上，完全不會去想選舉的事。」EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
屢表態無意選台北市長 王世堅：蔣萬安95%連任
帶您關心2026台北市長選戰，現任市長蔣萬安要尋求連任，至於綠營誰出線衝擊他也受到關注。數度被點名參選的民進黨立委王世堅，在網路節目中分析選戰，直言蔣萬安95%會連任。對此，蔣萬安低調回應，表示專心市...華視 ・ 3 小時前
臺北電器盃節能公益路跑熱力開跑 蔣萬安讚公益運動傳愛心
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市電器商業同業公會今（9）日舉辦「2025第11屆電器盃節能公益路跑」互傳媒 ・ 20 小時前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 1 天前
王世堅為何不選台北市長？ 黃暐瀚曝本尊內心世界
2026年台北市長選舉，吳怡農爭取代表民進黨與蔣萬安一戰。至於大家關心民進黨立委王世堅會不會考慮登記參選？他本人堅持不會出馬競選，一定支持黨內推出的人選。媒體人黃暐瀚則在臉書披露王世堅不想選台北市長的原因。中時新聞網 ・ 18 小時前
蔣萬安有無總統命？命理師揭1特徵超驚人
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相連，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會任總統之位備受關注。塔羅牌小孟老師認為，蔣萬安面相有「龍臉」，和總統賴清德一...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
央視撂話「跨國抓捕」沈伯洋 本人嗆聲：台灣人沒在理中共
重慶市公安局對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。中國官媒央視9日以長篇專題報導「起底台獨沈伯洋」，還揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。對此，陸委會嚴厲譴責中共企圖以「跨國鎮壓」恫嚇國人。針對北京威脅「跨國鎮壓」，沈伯洋透過臉書反擊，今天央視大篇幅，做了七分半關於他的偽紀錄片，威脅全球通緝。沈伯洋嗆聲，「首先，不要每次我預測你們要做什麼，你們就做什麼好不好？要有創意啦」。「再者，中共大概想要轉移注意力，畢竟美琴和小英出訪。」沈伯洋說「不過中共又失敗了，因為不管我有沒有被通緝，Nobody cares 台灣人真的沒在理中共。」陸委會指出，針對中共官媒發布影片，除對我立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，大陸委員會予以最嚴厲譴責。陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公台灣好新聞 ・ 21 小時前
新壽分手費44.7億今送議會？蔣萬安曝進度：有望本週完成解約
輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、18基地，目前台北市政府正和擁有地上權的新光人壽展開合意解約程序。今日（11/10）台北市長蔣萬安出席鳳凰颱風整備會議時，被問及解約進度，蔣萬安表示，希望在本週經北市議會審議及新壽召開臨時董事會通過，並於本週順利完成解約。太報 ・ 6 小時前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王家衛最新錄音曝光！受害者擴大陳坤、周迅疑被酸「騙劇本」
香港名導王家衛以《重慶森林》、《花樣年華》等經典作品聞名，長年在影壇地位穩固。怎料，近來卻深陷「錄音門」風波，被《繁花》劇本助理編劇古二（本名程駿年）曝光多段私下錄音，牽扯多位藝人捲入爭議。近日又有新音檔流出，內容中王家衛疑似提議開設影視公司、舉辦「夏令營」招募學生、蒐集劇本，而編劇許思窈更提到「陳坤、周迅就是這麼幹的」，讓兩人無辜被波及，錄音一出瞬間引爆熱議。中時新聞網 ・ 18 小時前
《交通》捷運東環線松山信義段 開工
【時報-台北電】捷運東環段連結台北市東區、南區與北區的重要交通動脈，8日在信義國中舉行松山信義段CF760標開工動土典禮，預計7年後完工。台北市長蔣萬安表示，東環段持續穩健推進中，未來完工通車後，將連結內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區三大產業重鎮，形成一條兼具交通功能、產業發展與居住便利的都會軸帶。 負責該段工程的台北市捷運局二工處說明，CF760標由互助營造股份有限公司及日商華大林組營造公司共同承攬，工程範圍自東環段Y37站南端起（不含Y37站），沿松山路、松德路、松德路168巷及松仁路向南延伸，跨越信義路五段後抵達吳興街，全長約2.7公里，其中Y38站與淡水信義線象山站銜接轉乘，Y39站規畫設於松仁路與吳興街交叉口。 捷運局表示，CF760標潛盾隧道工程穿越營運中的板南線與淡水信義線下方，將採用高精度潛盾機掘進技術，結合即時監測系統，並同時導入數位工程管理（BIM）及智慧監控系統，以提升施工效率、降低風險並強化品質控管。 蔣萬安昨出席開工典禮，他說，這是繼去年底CF763區段動工後，東環段第2個正式啟動的工區，不僅兌現上任初期「2年內動工」的承諾，也象徵台北捷運環狀路網建設邁時報資訊 ・ 1 天前
斷言「這人有總統命」2028登大位！專家揭1關鍵撞臉賴清德
政治中心／綜合報導2026地方首長選戰各政營推派人選備受外界關注，現任台北市長蔣萬安是否能獲得連任機會更是全台矚目焦點，過去曾經算出前民眾黨主席柯文哲將會於66歲「走入空亡」的命理專家周映君，就認為蔣萬安未來運勢「金水運」外界會有許多紛擾讓映君認為其沒機會問鼎總統，不過塔羅專家小孟老師則有不同觀點，提出蔣萬安「1特徵」讓他有機會跟總統賴清德一樣登大位。民視 ・ 7 小時前
國民黨青年要求鄭麗文道歉 洪秀柱乾女兒反嗆：想用政治鬧劇墊高聲量選議員
國民黨主席鄭麗文近日參與秋祭並追思最高階共諜吳石在內等人，國民黨前青年部副主任丁瑀昨稱，吳石是歷史認證的共諜，鄭麗文此舉已踐踏中華民國尊嚴；他今（10日）更將前往國民黨中央黨部要求鄭出面道歉。對此，前國民黨主席洪秀柱乾女兒、前國民黨中央委員黎子渝痛批，丁瑀只是在踩低主席，想用政治鬧劇墊高聲量。鏡報 ・ 7 小時前
台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼
生活中心／王靖慈報導嘉義市一間鹹酥雞攤被民眾目擊攤位上有一隻超大老鼠在啃食物，震驚後拍下影片傳上臉書。影片曝光後立刻引發網友熱議，留言區還有網友戲稱原PO大驚小怪，幽默表示「沒看過料理鼠王嗎？」民視 ・ 1 天前
女師高鐵改作業「2度被嫌太吵」！經歷曝光秒掀網論戰
（記者洪承恩／綜合報導）高鐵今年實施「寧靜車廂」後，如何拿捏「安靜」的標準引發爭論。一名老師搭高鐵時利用時間批 […]引新聞 ・ 1 天前