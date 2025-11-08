蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉

命理師周映君過去曾算出民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，66歲時還會走入「空亡」，日前她又表示，現任台北市長蔣萬安「沒有總統命」。不過，命理師「小孟老師」認為，蔣萬安有機會成台灣的領導者，並指他和總統賴清德一樣有龍臉。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

小孟老師近日在《命運好好玩》節目中分析蔣萬安的運勢，他表示，明年是馬年，而蔣萬安屬馬，所以說明年蔣犯太歲，那麼他可能要比較低調一點。小孟老師認為，蔣萬安明年不論做什麼事情都會比較謹慎。

賴清德。（圖／中天新聞）

關於蔣萬安的面向，小孟老師指出，「他有龍臉，他有那個小龍的臉，賴清德也是龍臉，所以我覺得未來，蔣萬安還蠻有機會的」，且他有父母票，又有年輕票，有多元的票，長輩們也會認為蔣萬安還滿正派的，「所以我有感覺，蔣萬安有可能會成為未來台灣某一個領導者」，他能得到美國信任，也能拉攏中國大陸，他還算年輕，有點像法國總統馬克宏，「他未來還滿有機會成為台灣的某一任的領導者。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

小孟老師也用塔羅牌為蔣萬安占卜，並抽到「權杖國王正位」。小孟老師說，這代表是蔣萬安為圓滿完成任期，並指蔣的目標不是就只有市長而已，會好好把工作完成，並盡量遠離一些不乾不淨的人。

