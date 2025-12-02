蔣萬安李四川議會穿賽德克族戰袍還玩獵山豬 議員喊警局長把2人帶走

今（2）日下午台北市議會出現有趣一幕，原住民議員李傅中武邀請台北市長蔣萬安和副市長李四川穿上賽德克族的戰袍備詢，還邀兩人一起體驗狩獵山豬，三個人在議會現場拿起獵槍射山豬娃娃。體驗完李傅中武還故意說蔣萬安、李四川非原民身分卻非法持有獵槍，要警察局長李西河將兩人帶走。

台北市長蔣萬安今日下午赴議會總質詢，原住民議員李傅中武親自幫蔣萬安穿上賽德克族的白色戰袍；另外外界盛傳北市副市長李四川將參選2026新北市長，李四川回應說「現在沒人要我承擔啊」，李傅中武則說他帶代表原住民族希望李四川能夠承擔此重責大任，因此特別送上同款賽德克族的戰袍給予支持。

李傅中武表示，他過去一直爭取對原住民長者發放歲時祭儀禮金，以彰顯對原住民族重視，並希望能夠得到蔣萬安支持，而蔣萬安也點頭回應回答「是」。

蔣萬安和李四川議會備詢時穿上賽德克族戰袍。圖／翻攝自youtube@臺北市議會

接著李傅中武說此次質詢準備了賽德克族狩獵文化體驗，邀請蔣萬安和李四川來體驗，他遞給兩人獵槍，還貼心幫忙上膛，教導兩人如何對面前的山豬玩偶開槍，三人就這麼直接在議會現場「獵山豬」，引發現場逗笑。

李傅中武詢問蔣萬安，原住民是否可以合法擁有獵槍？一旁李四川答覆要申請，蔣萬安也說要依照許可辦法申請，申請許可後可擁有，若沒申請卻擁有要罰錢。

李傅中武邀請蔣萬安和李四川體驗狩獵文化。圖／翻攝自youtube@臺北市議會

李傅中武接著問警察局長李西河，「如果在路上看到我們三個人拿三把獵槍，要怎麼處理？」李西河回應，依照《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》，要經過原民會訓練合格發證書，再去登記，到警局造冊管理，路上若遇到會先詢問對方是否有證件。

李傅中武追問自己能持有嗎？李西河回說你是原住民當然可以持有，李傅中武再問市長和副市長可以嗎？李西河表示兩人不具有原住民身份，因此不能申請。李傅中武便開玩笑說「那他們不是原住民，麻煩局長把他們帶走」，李西河笑回「那是你授意的」。

李傅中武開玩笑說要警局長把兩人帶走。圖／翻攝自youtube@臺北市議會

責任編輯／施佳宜

