蔣萬安正面看待「鄭習會」 梁文傑：盼體會捍衛中華民國必要性

陸委會副主委梁文傑。（袁茵攝）

台北市長蔣萬安接受本報專訪時，表示「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」且面對國民黨主席鄭麗文未來可能與大陸國家主席習近平舉行「鄭習會」，蔣認為若在對等尊嚴、善意互惠原則下，應該正面看待。對此，陸委會副主委梁文傑12日回應，希望所有政治人物都能體會到捍衛中華民國必要性。

立院內政委員會12日審議立委所提《反滲透法》部分條文修正草案，並備質詢。

會中休息時間，被問到蔣萬安稱自己是台灣人也是中華民國國民，以及「鄭習會」若有對等尊嚴就可進行？梁文傑表示，「我希望所有台灣政治人物都能夠體會到捍衛中華民國必要性，所有的政治人物不管是公職人員或公務人員也好，都要跟中華民國站在一起，然後堅決捍衛中華民國的存在」。

