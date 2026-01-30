蔣萬安民調大勝 王世堅神回：小時候胖不是胖！

昨天有份最新台北市長民調，不論是行政院副院長鄭麗君或民進黨立委王世堅挑戰台北市長寶座，都大輸現任市長蔣萬安3成以上。對此，王世堅今（30）日回應，現在誰贏誰輸都不是定論，「小時候胖不是胖」，等選將就位了，相信那時候的民調就不一樣。

民進黨立委王世堅。（中天新聞）

《TVBS》民調中心昨天公布最新台北市長選舉的民調，在民進黨人選為鄭麗君或王世堅的情況下，民調結果2人都大輸尋求連任的蔣萬安3成以上。王世堅今天受訪表示，針對近日好幾份民調，鄭麗君都大幅落後蔣萬安？

廣告 廣告

王世堅表示，鄭麗君到現在為止都沒有宣布、也沒有接受說要參選台北市長，當然會在民調上會吃虧很多。第二點，鄭麗君在一般民眾的心目中就是很棒的副院長級，都是在處理國家大事的，所以突然間被問到她參選，當然這會有一點落差，因為每個角色的定位不一樣。

王世堅指出，現在誰贏誰輸都不是定論，「小時候胖不是胖」，所以等選將就位了，相信那時候的民調就不一樣。每一場選舉，其他國家都一樣，當候選人定位、誰對決誰的時候，民調就準了。

王世堅強調，因為鄭麗君被諮詢到這件事時，她都說不願意參選台北市長，像自己也是完全不願意，所以這樣做的民調更是會不準。民眾本來就對這個民調不願答覆，更何況說「你都不願意，那回答什麼？」所以要等態勢、人選底定，到時做的民調才是準確的。

媒體追問，所以現在蔣萬安贏不是贏？

王世堅強調「對！小時候胖不是胖」。

延伸閱讀

進一步施壓！川普簽行政命令 若向古巴出售石油將面臨關稅制裁

川普放話將取消「加拿大製造飛機」認證 並課50%關稅

大陸批准輝達H200進口！童子賢分析對台灣影響