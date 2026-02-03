蔣萬安民調大幅領先 藍議員：綠陷選舉黑洞只能抹黑

2026台北市長選舉戰況逐漸明朗，民進黨至今尚未確定人選，多項民調顯示，尋求連任的台北市長蔣萬安無論對上任何綠營可能人選，支持度皆大幅領先。國民黨台北市議員李柏毅認為，民進黨在北市已陷入選舉黑洞，只能用抹黑、抹紅方式攻擊蔣萬安，但若繼續這樣做將得到反效果。

蔣萬安。（中天新聞）

據《TVBS民調中心》上月29日公布的民調顯示，不論民進黨推派行政院副院長鄭麗君或立委王世堅挑戰年底台北市長寶座，都大幅落後蔣萬安。另據震傳媒民調顯示，若行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君或立委王世堅對比蔣萬安，也都大幅落後。

台灣基進台北黨部主委吳欣岱上月30日批評，台北市政府把2026台北燈節的主角留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，根本是忽視北市擁有豐富的文化資源，更批「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。

對此，李柏毅2日在政論節目《57爆新聞》中指出，若想要批評泡泡瑪特，先不要被抓到是泡泡瑪特的愛用者，標準要一致，否則非常諷刺。

李柏毅認為，民進黨在台北市陷入選舉黑洞，不曉得要提名誰，也不曉得如何應對這場選戰。他強調，綠營如今的重點已不再找誰出來選，而是關於蔣萬安的新聞都會攻擊，包括台北101變台灣101、蔣提國中小免費營養午餐等，如今連舉辦燈節活動都被說親中。

李柏毅直言，綠營因為在台北市長選舉上無力，只能用抹黑、抹紅蔣萬安的方式來做應對，但市長做得好不好，民眾心裡有數，也會反映在民調上，若繼續用烏賊戰術抹黑攻擊，勢必會得到反效果。

卓榮泰。（行政提供）

學者分析蔣萬安民調領先的原因。北大公行系教授劉嘉薇表示，蔣萬安目前的高民調，主要是因為台北市的政治版圖本來就是藍大於綠，加上蔣萬安上任以來的幾項政績，包括大巨蛋、生生喝鮮乳、營養午餐免費等，能獲得中間選民支持，因此目前才能在民調上領先民進黨可能的幾位候選人。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，蔣聲勢不斷拉抬的原因是「免費營養午餐」政策讓其他縣市、特別是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力。他指出，比藍軍大咖，蔣不但對敏感政治議題勇於表態，甚至敢批評綠營高層，且直球回應綠軍的政治攻堅，使藍軍支持者有大快人心之感，強化對其支持的黏著度。

彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆認為，蔣萬安有現任優勢，而民進黨目前可能的提名人選，沒有地方的行政經驗，而鄭麗君雖然在中央聲譽卓著，但是否適任台北市長並不確定，因此民調不夠高是意料之中。

劉兆隆分析，候選人支持度是形象、政績與投射心理的總和，前總統馬英九雖然在台北市長任內經歷納莉風災，但他的民調還是很高，且過去有研究指出，馬英九很符合台灣女性對於典型兒子的投射想像，蔣萬安也有類似的特質，而在民進黨其他候選人裡，沒有像他這樣的魅力，因此蔣的支持度無人能及。

劉兆隆也指出，如今離選舉還有9個月，重大的公安事件與國民黨對兩岸的表態，也可能影響蔣的支持度。

鄭麗君。（中天新聞）

