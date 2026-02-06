蔣萬安民調強到爆炸！黃暐瀚揭 3 次關鍵表態：與鄭麗文「我是中國人」切割 賴清德來選台北也選不贏

針對國民黨主席鄭麗文近期多次主張「台灣人應自豪說出我是中國人」，台北市長蔣萬安的表態引發政壇關注。政治評論員黃暐瀚於節目中列舉三段時間跨度的發言指出，蔣萬安在三次被問及相同議題時，均統一回覆「我是台灣人，也是中華民國國民」，一字不改地與黨中央路線做出區隔。最新民調更顯示，蔣萬安支持度高達 63%，黃暐瀚直言：「這狀態派賴清德來選恐怕也選不贏！」

三次表態一字不改：蔣萬安明確避開「我是中國人」五字

黃暐瀚分析，國民黨主席鄭麗文自參選起便強調「讓台灣人自豪說出我是中國人」，但身為蔣家第四代的蔣萬安卻展現了高度的政治敏感度，在三個月內三次公開定調自己的立場，且「一字不改」。

黃暐瀚整理蔣萬安自去年底至今年初的三次關鍵發言紀錄，分析其在身分認同上的精確用詞：

時間點 場合與背景 蔣萬安完整回覆 2025/12/01 台北市議員洪健益於議會質詢 「我是台灣人，也是中華民國國民。」 2026/01/13 《中國時報》專訪及經國先生逝世紀念 「我是台灣人，我是中華民國的國民。我相信這是絕大部分台灣民眾的共識。」 2026/02/04 媒體聯訪針對鄭麗文相關議題 「我都強調，我是台灣人、中華民國的國民。謝謝。」

黃暐瀚指出，雖然鄭麗文主席強調其立場與蔣萬安沒有衝突，但事實上蔣萬安在連續三次的發言中，確實避開了鄭麗文所希望大家自豪講出的「我是中國人」這五個字。

TVBS 最新民調：蔣萬安滿意度達 63% 年輕支持度大幅反超

蔣萬安的發言策略也反映在民意支持度上。黃暐瀚引述 TVBS 最新數據指出，蔣萬安的施政滿意度自上任以來呈穩定上升趨勢，且在年輕族群的支持度出現顯著位移。

蔣萬安施政滿意度演進： 2023 年 3 月 (上任初)：41% 2026 年 2 月 (最新)： 63% (持續攀升未曾下降)

20-29 歲年輕族群支持度變動： 2025 年 12 月 ：王世堅 48% vs. 蔣萬安 31% 2026 年 02 月 ： 蔣萬安 54% vs. 王世堅 38% (蔣反超 16 個百分點)



台北市長對戰數據：領先逾 30 趴，賴清德來選恐怕也選不贏

數據顯示，蔣萬安目前在台北市的民調「強到爆炸」，黃暐瀚在節目中感嘆，蔣萬安目前在台北市強到找不到對手，甚至連綠營強棒王世堅都自認選不贏。「這就是目前蔣萬安在台北市的狀態，你派賴清德來選台北市長，我覺得可能都選不贏。」

蔣萬安 (62%) vs. 鄭麗君 (25%) ：差距達 37 個百分點 。

蔣萬安 (60%) vs. 王世堅 (27%)：蔣在年輕選票超車後，穩定領先 33 趴。

黃暐瀚總結，從民調數據與發言尺度來看，蔣萬安在兩岸議題上的拿捏，包含在雙城論壇提到「不要有軍機呼嘯、兩岸應和平對話」，以及堅持「台灣、中華民國」的表態，正是目前台北市民最接受的尺度。

蔣萬安被視為 2028 國民黨最有能力與賴清德一決勝負的人

黃暐瀚總結，蔣萬安與鄭麗文的路線差異，在於蔣萬安選擇站在台灣 2350 萬人的多數立場。透過「台灣、中華民國」核心價值，蔣萬安不僅鎖定 2026 連任，更被視為 2028 國民黨最有能力與賴清德一決勝負的人選。