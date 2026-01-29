蔣萬安民調輾壓綠營眾將 王鴻薇：民進黨陷困局

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉逼近，民進黨至今找不到台北市長提名人選，《震傳媒》昨公布的最新台北市長選戰民調更顯示，現任台北市長蔣萬安的民調對上當前的任何民進黨潛在提名人，都能大幅領先。國民黨立委王鴻薇今（29日）則評論，這代表民進黨陷於一個困局，沒有辦法找到跟蔣萬安匹敵的台北市長人選，甚至沒有辦法去牽制蔣萬安。

《震傳媒》發布的民調結果縣市，若民進黨派出行政院長卓榮泰對比蔣萬安，卓榮泰支持度24.0％、蔣萬安62.7％；若是行政院副院長鄭麗君對上蔣萬安，鄭麗君支持度27.4％、蔣萬安60.4％；若王世堅對決蔣萬安，則王世堅支持度32.7％、蔣萬安52.0％，即便是綠營三人中支持度最高的王世堅，仍輸給蔣萬安19.3個百分點。

王鴻薇指出，最近台北市長選舉的民調陸續出爐，不管是《TVBS 》民調或《震傳媒》的民調都顯示，蔣萬安的支持度遠遠碾壓民進黨，包含：鄭麗君、王世堅或者是卓榮泰，而且領先幅度都在20％、30％以上。

王鴻薇表示，對於台北市長的選情，國民黨仍然應該嚴陣以待，不過，按照現在蔣萬安的聲勢，民進黨幾乎無人可以抗衡，那在這次2026年的縣市長選舉裡面，蔣萬安很可能是一個領頭羊的角色，且蔣萬安大幅領先的聲勢，也有可能在2026年的縣市長選舉裡面出現外溢效果。

