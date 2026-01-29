蔣萬安民調輾壓鄭麗君！醫揭「北市最強棒」是綠營心頭痛：難道要派賈永婕？

2026縣市長選舉大選年到來，在關鍵首都台北市長人選，民進黨人選雖尚未出爐，但《震傳媒》最新民調顯示，綠營潛在人選行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君與力拚連任的台北市長蔣萬安對比，兩人差距全如民進黨立委王世堅來得小。對此，醫師沈政男直言，從蔣萬安的施政滿意度來看，顯示要連任已無人可擋；至於王世堅是最強選手，這其實是民進黨的心頭痛。

震傳媒台北市長民調顯示，在對比的情況下，王世堅支持度為32.7%、蔣萬安52%，差距19個百分點，然而卻遠比鄭麗君（差距33個百分點）、卓榮泰來得小（差距38個百分點）。沈政男指出，蔣萬安施政滿意度達近7成，加上領先綠營可能人選至少19個百分點，顯示連任難度不大，其中王世堅已然是蔣萬安連任的最強綠營對手，這是民進黨的心頭痛，因為整個台北市綠營裡找遍了，都不如王世堅一句「從從容容、連滾帶爬」。

最新媒體民調顯示，王世堅（見圖）是綠營台北市長中可能人選中的最強棒。（資料照，柯承惠攝）

民 進黨如何選贏台北市？沈政男：光靠刺客奇襲不夠

沈政男分析，民進黨在長期落後的選區，不能只想炒短線派出刺客、深水炸彈，靠奇蹟獲勝，而是要長期經營，試問蔣萬安2030年卸任後，民進黨有誰可以挑戰？難道是台北101董事長賈永婕嗎？若是賈永婕，甚至壯闊台灣創辦人吳怡農，就該早點栽培，反觀國民黨在台北的戰將多的是。他進一步說，此次派鄭麗君或卓榮泰，從民調看形同以卵擊石，但他認為鄭麗君就是企圖心不夠，應「為2030的台北市長選舉做準備」，而勇敢接受挑戰參選2026。

沈政男提到，蔣萬安的施政滿意度上升，成績亮麗，而他認為，滿意度7成來自市長形象，3成是市政表現，蔣萬安就是靠形象短期內拉抬了市政滿意度。他進一步說，他對蔣萬安的下一步更搞興趣，因2028年大選最重要的是總統賴清德的施政滿意度，此次震傳媒特別做了「台北市」的賴總統滿意度，曲線大致一樣，若賴清德的滿意度不能明顯高過4成，2028連任岌岌可危。沈政男並說，總統接班排序上，藍營在台中市長盧秀燕後就是蔣萬安；賴清德後則是高雄市長陳其邁。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。



