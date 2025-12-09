蔣萬安民調輾壓？年輕族群「慘輸王世堅17%」 醫：他背著一個百歲老人

政治中心／黃韻璇報導

針對明年台北市長選舉，民進黨方面誰能挑戰現任市長蔣萬安，掀起許多討論。這個月8日TVBS公布最新民調，包含已表態的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，以及潛在人選民進黨立委王世堅、民進黨立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前內政部長林右昌等人。然而，現階段5人皆與蔣萬安有明顯差距，不過其中支持度最高者為王世堅，其在20至29歲年輕族群支持度大勝蔣萬安17%。精神科醫師沈政男就分析其中原因，直言「蔣萬安無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡」，提到「蔣萬安本身就是年輕人了，問題是他背著一個一百多歲的老人」。

針對這份民調，沈政男表示，蔣萬安在去年的TVBS民調裡，在20至29歲族群就已經輸給王世堅了。為什麼對手是王世堅？因為人家看來看去，民進黨就沒有其他人了。所以說，不是因為這一波「哭什麼！沒出息！」的網路效應。當然，比起一年前，差距更大，但本質並未改變。

TVBS公布台北市長最新民調。（圖／翻攝自TVBS民意調查中心）

此外，沈政男提到，調查也可發現，民眾黨支持者對蔣萬安與王世堅的支持是各半，而民眾黨支持者以年輕人居多，符合他在20至29歲族群支持度低的狀況。究竟為何蔣萬安不受台北市年輕人歡迎？難道是因為黨籍的關係？沈政男直言，看盧秀燕與張善政2022的民調，就會發現盧張兩人在20至29歲族群的支持度領先對手，以及如今高雄與台南的2026選舉民調，柯志恩在20至29歲族群輸給對手，但謝龍介雖然整體支持度輸了十幾%，在20至29歲卻是打平。

因此沈政男認為，黨籍只是一部分因素，確實年輕人普遍不喜歡國民黨，但候選人本身的特質可以蓋過黨籍因素，而奇怪的是，照理說以蔣萬安的政治魅力，應該可以吸引年輕族群，結果卻是不如其他國民黨縣市長與候選人。他嘆「這句話不好聽，卻是事實：蔣萬安無法擊敗年輕人對國民黨的厭惡！」

2026年台北市長選舉，民進黨誰能挑戰現任市長蔣萬安引起討論。（圖／翻攝畫面）

沈政男也分析，如今蔣萬安連任民調這麼高，下一步就是選總統，表示如果2028是盧秀燕出戰，蔣萬安就得等到2036，如果賴清德連任，那2032就會是蔣萬安選總統的年份，然而蔣萬安能否選得上總統？沈政男直言，「年輕族群是一大關鍵！所以說這一次的TVBS民調，蔣萬安必須正確解讀，也就是要找看看到底年輕人為什麼不支持他，才能往總統之路邁進」。

沈政男在文中也推測原因，年輕人把國民黨的罪過，尤其是民進黨長年宣傳的那一套，也就是二二八、白色恐怖、戒嚴、大中國主義等，都算在蔣萬安身上了。其他族群也是宣傳目標，但年輕人接受更快，「有人說，蔣萬安要多跟年輕人同樂！這不是重點啦，蔣萬安本身就是年輕人了，問題是他背著一個一百多歲的老人」。

至於民眾黨支持者不支持蔣萬安，是怎麼回事？他認為，若對照去年數據可以發現，那時蔣萬安在民眾黨支持者裡較受歡迎；或許蔣萬安對於柯文哲的支持力道不夠大，是一個可能因素。

