即時中心／陳奕劭報導

年底九合一大選開打，民進黨台北市長參選人沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安，其中有不少人認為蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂認為，看了蔣萬安的施政表現、學經歷，不覺得他沒料。只能說他中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯。

陳沂分析蔣萬安

陳沂在臉書發文表示，不太懂為什麼很多人說蔣萬安沒料，法學知識很差？去看看蔣萬安的學經歷，加上施政表現，她不覺得他沒料欸。只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯。基本上他如果不是長得算好看，就是一個很沒存在感的市長。

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她指出，但這個社會總是外行領導內行，一堆根本連基礎法律常識都沒有的路人，卻去評論美國賓夕法尼亞大學博士蔣萬安法律很差？各位法盲見解才是對的？同理，去質疑沈伯洋或黃國昌法律專業，也讓人感覺莫名其妙。

快新聞／蔣萬安沒料？她直言「說不出政績」：很沒存在感的市長

台北市長蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。（合成圖／民視新聞資料照、沈伯洋競辦提供）

陳沂籲酸人就事論事

陳沂認為，黃國昌可以說他野心跟身材一起膨脹，就算現在健身有成，野心也沒有跟著回來。但去講他法律差邏輯不好，真的是在自取其辱！

她認為，可以說沈伯洋每次都好像說了什麼又沒說什麼，還有拜託他放過那些帥哥男明星，也不能說他頭腦不好或是專業知識不足。陳沂勸大家酸人要就事論事，不要為酸而酸，那丟臉的只是自己。





原文出處：快新聞／蔣萬安沒料？她直言「說不出政績」：很沒存在感的市長

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