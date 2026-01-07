蔣萬安注意！王世堅點名「這4人」是出征北市最強人選：我比他們差很多
民進黨備戰2026縣市長大選，其中由誰出戰台北市長備受關注，近日有報導指出，有黨內高層向總統賴清德力薦，由民進黨立委王世堅對決現任台北市長蔣萬安。而王世堅今（7）日對此回應，指出黨內還有4位「最強人選」，都是學養俱佳的候選人，「我比他們差很多，輪不到我啦。」
王世堅表示，對於是否有被推薦選市長，他直言「完全沒有接獲這種消息」，也認為這不可能，因為黨內比他優秀的人太多了，並點名行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，「隨便點就有4人比我優秀」。
而針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，徐國勇在過去跟他一起擔任過台北市議員，有豐富問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，有段時間沒有在基層服務，因此才會對中間選民沒有接觸。
王世堅直言，每個黨都應派最強的人選出來，不要打輸了再怪兵器不好，相信高層現在正研商要選出哪一位，「我知道絕對不是我，我對自己很了解」，感謝很多好朋友願意支持，對他太厚愛與抬舉，也澄清沒有接到任何徵詢訊息。
王世堅強調，台北市是首都，並非一般縣市，一定要派出最強人選才能勝任，黨應該考慮上述幾位「最優秀的人」，「我比他們差很多，輪不到我啦。」
