2026台北市長選戰，民進黨誰將出戰，至今尚未出爐，不過國民黨台北市黨部主委戴錫欽，接受媒體專訪，坦言包括行政院長卓榮泰，以及剛交出關稅漂亮成績單的副院長鄭麗君，都會是強勁對手，尋求連任的蔣萬安，恐怕要謹慎，對此蔣萬安回應，離選舉還有一段時間，目前專注市政。





蔣萬安注意！ 關稅談判漂亮全壘打 鄭麗君被點名選北市長

行政院副院長鄭麗君1/16在華府召開記者會宣布台美關稅談判結果 現在有人因此點名她參選台北市長（圖／資料畫面）









行政院副院長鄭麗君（01.16）：「我們提出台灣模式，在這個磋商當中，也獲得美方正面的回應，這次的談判，我們不僅成功降稅，我們也希望，透過台灣模式，支持台灣產業，擴大國際佈局。」

行政院副院長鄭麗君，16日親自在華府召開記者會，宣布台美關稅談判成果，這回替國家談出好成績，也讓外界紛紛點名她，參選2026台北市長。

政治評論員張益贍：「鄭麗君跟太陽花的年輕人，之間的連結性，是非常高的，非常多年輕人，是希望鄭麗君出來參選的，所以2014年鄭麗君不參選，才有柯文哲這八年。」





國民黨台北市黨部主委戴錫欽直言若卓榮泰或鄭麗君參選北市長 蔣萬安須謹慎（圖／資料畫面）









張益贍透露，2014年，就曾有人拱她出來參選，而鄭麗君達成多項預定目標，無疑是打臉藍白曾緊咬她"哲學系"出身，質疑她不會談判。

有紡織專家臉書PO文，Hashtag哲學之光，提到鄭麗君20多年前，是最年輕的內閣成員，參加過太陽光學運、擔任過立委、文化部長，資歷豐富，如今面對關稅考驗，更以行動證明能力。

立委（民）陳冠廷：「她過去從文化上面的歷練也好，或者是在立法院，過去立法委員的歷練，到現在行政的歷練，一再一再的顯示出，她的成績單，交出給國人，是沒有讓國人失望的。」

2026民進黨誰來戰？除了鄭麗君，國民黨台北市黨部主委戴錫欽，也點名包括卓榮泰參選，尋求連任的蔣萬安恐怕要謹慎。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽：「鄭麗君跟卓榮泰的（參選）可能性，可能在提升當中，一個是閣揆，一個是這次對美談判的主要負責人，都有一定的能量跟知名度，對萬安來說，即便是民進黨的艱困選區，我們還是要非常小心謹慎應對。」

台北市長蔣萬安：「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政。」

對此，蔣萬安沒有正面回應，不過同樣被點名的，還有前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，外傳柯文哲有意安排他參選台北市長。

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪：「國昌是有問過（前）黨主席，說佩琪是不是可以幫民眾黨，出去選一個公職，但是從來沒有講過說，要我去選台北市，我連選公職的意願都沒有，更何況選台北市是比較一個，困難跟複雜的選區。」





面對戴錫欽的發言 台北市長蔣萬安表示離選舉還有段時間 目前專注市政（圖／民視新聞）









2026台北市長這一戰，綠營人選雖還沒明朗，但戰鼓聲越來越響。

