蔣萬安演講好 不涉立場

近日，關於蔣萬安在「雙城論壇」的演講，被北一女中老師提供給學生作為學習範例，引發部分爭議。但若暫時放下政治立場，從專業與現實角度來看，這樣的做法，其實在商業與公關領域再正常不過。

在企業溝通與公關實務中，為CEO或高階主管進行演講與媒體訓練時，最常使用的教材，正是已經公開發表過的演講案例——不論好壞。重點從來不在於「認同內容」，而在於分析其表達結構、論述邏輯、語言節奏，肢體語言以及是否能在有限時間內，清楚傳遞核心訊息。

市場判斷一位領導者是否值得信任，往往不是看立場，而是看他能不能把話說清楚。

但現實是，今日媒體更傾向報導失言、衝突與負面場面，真正結構完整、具示範價值的演講內容，反而很少被完整呈現。這使得在發言人訓練與媒體培訓中，「好案例」往往比「壞案例」更稀缺。也因此，當市面上出現一個相對成熟、完整、可供拆解學習的公開、有媒體在場的演講，老師或培訓師自然會將其視為可用教材。這是一個專業判斷，而非政治表態。

從另一個更現實的角度看，這場討論其實暴露了一個長期存在、卻鮮少被正視的問題——台灣年輕世代整體的表達訓練，明顯不足。

多年觀察下來，許多台灣學生在論述觀點、即時回應提問、公開表達想法時，往往顯得保守、謹慎，甚至缺乏結構。這並非能力問題，而是環境問題。相較之下，大陸年輕世代在校園、競賽與公共場域中，更頻繁被要求上台表達、被提問、被評比，長期累積下來，自然形成差距。

而在當前的國際與商業環境中，這樣的差距是殘酷的。表達能力，早已不是附加技能，而是領導力與執行力的一部分。無論是企業策略說明、跨部門溝通，或是國際場合的談判與簡報，說不清楚，就等於做不出來。

看看全球最具影響力的企業領導者，無論是 Steve Jobs 或 Elon Musk，他們的成功從來不只來自產品或技術，而是能夠清楚、反覆、有說服力地傳遞願景與策略。蘋果與特斯拉的品牌力量，很大一部分正是建立在這樣的表達能力之上。

真正對年輕人不公平的，並不是「學了誰的演講」，而是因為過度政治化的恐懼，讓他們連學習專業表達的機會都被剝奪。

如果我們期待下一代能在國際舞台上清楚說出自己的想法與價值，那麼，讓他們學會如何好好說話，本身就不該成為一件被質疑的事。（作者為國際傳播品牌戰略顧問）