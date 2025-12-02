蔣萬安濫用二備金撒幣拚連任？她反嗆綠營

▲台北市長蔣萬安赴市議會參加市政總質詢。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 北市議會今（2）日進行總質詢，民進黨議員洪婉臻質疑台北市長蔣萬安為了連任，動用第二預備金。對此，北市府前副發言人郭音蘭反嗆，中選會今年為了辦大罷免就是動支了中央3.45億二備金，洪婉臻根本回力鏢痛打民進黨，批評賴政府財政紀律螺絲鬆，賴清德總統該帶頭檢討。

台北市議會今天進行市政總質詢，洪婉臻質詢時拿出警方所採購的酒測器，要求蔣萬安大聲念出酒測器上的廠商標籤，並拿出查到的廠商資料，她質疑北市警方所用的酒測器、酒測棒都是來自中國深圳製造，不僅違反採購規則，更被中國廠商吃豆腐，以「中國台灣警方使用」拿來作為宣傳，要求北市府、市警局檢討。

洪婉臻還質疑，蔣萬安為了連任，動用第二預備金辦理回饋獎項，不顧財政紀律只為做秀？對此，郭音蘭表示，事實是沒有大罷免大失敗，難道中央會180度改口要普發？中央此前都說不普發、地方怎麼可能提前編預算？既然中央要普發，蔣市府積極推促銷卻沒編預算，當然就在滿足「因應政事臨時需要」的動支要件下用二備金促銷，根本沒有任何問題。

郭音蘭表示，洪婉臻這題偷雞不著蝕拔米，不只完全打歪、害總統臉腫腫，更把自己擺在振興台北消費的對立面。

