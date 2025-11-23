蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者 (圖)

其他人也在看
北市延平北路警察宿舍公辦都更案開工 (圖)
台北市都市更新處表示，歷經8年整合，「士林海光公辦都更案（延平北路警察宿舍）」正式開工，將興建地上15層、地下3層建築，預定2029年完工。圖為都更案基地現況。中央社 ・ 1 天前
北市推「都更8箭」 提升民間都更意願 (圖)
台北市都市更新處指出，市長蔣萬安上任後推動大都更時代、提出「都更8箭」政策，讓民間近期參與申請都更意願提升。圖為怪手在台北市士林區執行老屋拆除工程。中央社 ・ 1 天前
蔣萬安參加公益路跑 笑謝「我家老闆」救援助他游刃有餘
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑今晨於凱達格蘭大道開跑，市長蔣萬安表示，公會多年來致力公益活動，包括透過路跑捐贈150萬元幫助弱勢，透過行動為孩童發聲，以及募得17萬5000袋「熱血」，他也笑稱早上出門時，二寶、三寶吵成一團，感謝太太出手相救，讓他得以從容出席。自由時報 ・ 4 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
不動產仲介幸福家園公益路跑 蔣萬安為跑者打氣 (圖)
台北市長蔣萬安（舞台上者，前右6）23日上午出席2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑活動，並在舞台上為所有跑者加油打氣。中央社 ・ 6 小時前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 5 小時前
知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 跑在反詐最前線
知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2025 台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，在11月23日於總統府前凱達格蘭大道盛大起跑。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
心虛拒檢開車衝撞警車致員警受傷逃離現場 原來是毒品及竊盜慣犯
林姓男子深夜駕車停靠路邊怠速引起巡邏員警注意，上前盤查時，林男卻心虛拒檢，開車衝撞警車後逃逸，造成1名警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有毒品、竊盜、及搶奪等前科，但查獲時並未發現可疑違禁品，以妨害公務等罪嫌送辦，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑，可上訴。自由時報 ・ 3 小時前
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑（1） (圖)
2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑23日於總統府前凱達格蘭大道舉行，民眾熱情響應。中央社 ・ 6 小時前
2025智慧製造大數據分析競賽 (圖)
教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，競賽聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽。中央社 ・ 3 小時前
TWICE掀熱潮 高雄「韓國文化日」展現年輕世代熱情
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）韓團TWICE週末到高雄開唱掀熱潮，高雄「韓國文化日」同時登場，透過韓語演講、歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情；高雄目前也與韓國締結46所姐妹校，持續深化交流。中央社 ・ 3 小時前
北捷西門站引騷動 女子稱被踩腳起口角亮刀
台北捷運西門站昨天深夜傳出兩名乘客因踩腳衝突引發口角，其中一名女性乘客從隨身包包裡拿出水果刀，嚇壞不少民眾；市警局捷運警察隊今天回應，警方獲報到場立即將雙方帶離，所幸無人受傷，後續由轄區萬華分局依恐嚇罪嫌偵辦。捷警表示，昨天晚間11點38分接獲通報，指稱有民眾持刀，經了解，一名女性乘客自稱在車廂內被自由時報 ・ 3 小時前
台中貨車右轉碰撞行人受傷送醫 警方釐清肇事責任 (圖)
台中市西屯區23日上午發生貨車右轉碰撞行人事故，中央社 ・ 3 小時前
彰化傳意外 2釣客落海命危送醫
彰化縣伸港鄉今天（23日）傳出2位釣客落海，其中來自台中60歲游男救起沒有意識，沒有呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院急救；伸港鄉61歲林姓釣客因距離外海2公里，消防局聯絡空中勤務總隊出動直昇機，目前完成吊掛暫置灘地，沒有呼吸心跳，將送往台中梧棲童綜合醫院急救。自由時報 ・ 2 小時前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 3 小時前
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 3 小時前
新北婦開賓士「衝出巷口」撞上直行小黃 計程車側翻躺路中央
23日凌晨1時許，薛姓婦人駕駛白色賓士沿中平路92巷行駛，開出巷口準備進入中平路，同一時間，70歲劉姓計程車司機沿中平路往幸福路方向直行，車上載著準備返家的陳姓乘客。據了解，計程車司機發現賓士車突然從巷口衝出時，緊急左切閃避，但仍被賓士車撞上右後側，強大撞擊力讓...CTWANT ・ 3 小時前
專訪》驚訝台灣「人均N1」！IRIS MONDO談台灣情感連結 盼以語言、音樂串起世界
日本另類搖滾雙人組合「IRIS MONDO」由主唱KSW（くるみスカイウォーカー）與吉他手スーパーさったん（Super Sattan）組成，兩人在亞洲巡演與台灣公演後，以「透過音樂串起不同文化」的特色逐漸受到關注。近期她們也接受《風傳媒》的專訪，兩人從組團背景、新作理念、SNS策略，到與台灣建立深厚連結的過程，皆以自身言語分享。談到組團契機，KSW表示「原本......風傳媒 ・ 3 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 22 小時前