蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者
（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市長蔣萬安今天出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑活動，感謝公會捐贈新台幣150萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用。
「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」活動今天一早在總統府前廣場舉行，蔣萬安出席為跑者鳴槍。
蔣萬安表示，今年適逢世界兒童日75週年，公會也特別結合兒童權益倡議，以行動為孩子發聲；他也肯定公會在8月以自行車環島接力方式號召捐血，共募得17萬5000袋熱血，展現公益能量。
蔣萬安說，今天年紀較小的2個孩子吵成一團，感謝妻子協助照顧，讓他得以從從容容、遊刃有餘出門參與活動，祝福活動圓滿成功、跑者跑出好成績。（編輯：蕭博文）1141123
其他人也在看
中油石化事業部舉辦職安及石化盃慢速壘球賽
[NOWnews今日新聞]台灣中油公司石化事業部於今(22)日，在高雄市小港區大坪頂壘球場，舉辦114年中油職安盃及高雄市第15屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，期增進員工團隊合作精神，以及石化同業互動交流...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
政院版財劃法挹注地方1.2兆 藍委質疑：最基本的設算表都拿不出來
政院版財劃法修正草案將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元，比藍白去年底通過的「新版財劃法」1兆1683億元更高。國民黨立委許宇甄指出，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」，政院目前都不敢公開；而中央事權移轉地方後，自由時報 ・ 2 小時前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 3 小時前
心虛拒檢開車衝撞警車致員警受傷逃離現場 原來是毒品及竊盜慣犯
林姓男子深夜駕車停靠路邊怠速引起巡邏員警注意，上前盤查時，林男卻心虛拒檢，開車衝撞警車後逃逸，造成1名警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有毒品、竊盜、及搶奪等前科，但查獲時並未發現可疑違禁品，以妨害公務等罪嫌送辦，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑，可上訴。自由時報 ・ 3 小時前
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死EBC東森新聞 ・ 23 小時前
超市女員工低頭補貨傷頸椎 接受人工頸椎間盤置換術重拾健康
宜蘭縣一名在超市工作的50歲陳女士，長時間勞力工作經常腰酸背痛，近期肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查發現頸椎間盤突出，接受微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再，重拾健康生活步調。陳女士長期在超商工作，疑似低頭補貨傷到頸椎，羅東博愛醫院脊椎微創中心醫師黃安平檢查後，查出頸椎的椎自由時報 ・ 3 小時前
台中行人晨遭右轉貨車碰撞受傷 肇責待調監視器釐清
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中西屯區今天清晨發生小貨車右轉碰撞行人事故，中市消防局表示，74歲行人頭部、左手撕裂傷及左胸口疼痛送醫救治；警方表示，確切肇責將調閱周邊監視器畫面釐清。中央社 ・ 3 小時前
農遊太平採橘趣 砂糖橘、珍珠柑、帝王柑美味登場
台中太平區農會、太平區公所輔導由何瑞豐班長所領導的果樹產銷第49班，在太平山區種植柑橘，目前已進入柑橘採收的季節，為了讓民眾品嚐各式優質柑橘類美味，推出「農遊太平，採橘趣」活動，民眾只要在12月6日至明年1月14日進行電話預約，就可親手摘採砂糖橘、珍珠柑、帝王柑等美味柑橘。自由時報 ・ 3 小時前
TWICE掀熱潮 高雄「韓國文化日」展現年輕世代熱情
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）韓團TWICE週末到高雄開唱掀熱潮，高雄「韓國文化日」同時登場，透過韓語演講、歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情；高雄目前也與韓國締結46所姐妹校，持續深化交流。中央社 ・ 3 小時前
妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬
1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。自由時報 ・ 4 小時前
台中貨車右轉碰撞行人受傷送醫 警方釐清肇事責任 (圖)
台中市西屯區23日上午發生貨車右轉碰撞行人事故，中央社 ・ 3 小時前
北捷西門站引騷動 女子稱被踩腳起口角亮刀
台北捷運西門站昨天深夜傳出兩名乘客因踩腳衝突引發口角，其中一名女性乘客從隨身包包裡拿出水果刀，嚇壞不少民眾；市警局捷運警察隊今天回應，警方獲報到場立即將雙方帶離，所幸無人受傷，後續由轄區萬華分局依恐嚇罪嫌偵辦。捷警表示，昨天晚間11點38分接獲通報，指稱有民眾持刀，經了解，一名女性乘客自稱在車廂內被自由時報 ・ 3 小時前
新北婦開賓士「衝出巷口」撞上直行小黃 計程車側翻躺路中央
23日凌晨1時許，薛姓婦人駕駛白色賓士沿中平路92巷行駛，開出巷口準備進入中平路，同一時間，70歲劉姓計程車司機沿中平路往幸福路方向直行，車上載著準備返家的陳姓乘客。據了解，計程車司機發現賓士車突然從巷口衝出時，緊急左切閃避，但仍被賓士車撞上右後側，強大撞擊力讓...CTWANT ・ 3 小時前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 5 小時前
彰化傳意外 2釣客落海命危送醫
彰化縣伸港鄉今天（23日）傳出2位釣客落海，其中來自台中60歲游男救起沒有意識，沒有呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院急救；伸港鄉61歲林姓釣客因距離外海2公里，消防局聯絡空中勤務總隊出動直昇機，目前完成吊掛暫置灘地，沒有呼吸心跳，將送往台中梧棲童綜合醫院急救。自由時報 ・ 2 小時前
蘇巧慧獲徵召首度同框 賴清德幫拉票讚人才
[NOWnews今日新聞]新北市宜蘭縣同鄉會昨日舉行會員大會暨理事長連任就職典禮，現場超過千人出席，不僅總統賴清德出席致詞，還包括立法院前院長游錫堃、立委蘇巧慧與宜蘭縣長參選人林國漳等多位民代都到場，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
輝達總部落腳北士科！ 新壽44億「分手費」合意解約
台北市政府宣布，已經跟新光人壽完成合意解約，因此輝達海外企業總部，確定可以落腳在北士科，來聽台北市長蔣萬安的最新說明。好可以聽到蔣萬安強調，接下來將進行包含都市計畫變更，以及設定地上權相關的作業，期盼...華視 ・ 1 天前
熟齡族 善用保險傳承資產
保險商品的優勢在於放大錢的效益，中壯年之前適合用來加強健康醫療與壽險保障，進入已經累積部分資產的熟齡階段，壽險業者建議可以將壽險角色由風險保障轉向資產傳承與稅務規劃，透過擁有其他金融商品欠缺的獨特性，做到完善「留愛不留債」給下一代的最後目標。工商時報 ・ 10 小時前
宜蘭災民陷「雙重困境」！吳宗憲轟中央補助僵化
鳳凰颱風重創宜蘭，許多鄉鎮至今仍在泥濘中艱苦復原，但災民才剛從洪水裡爬出來，就又撞上補助制度的「第二波傷害」。國民黨不分區立委吳宗憲今（23日）痛批中央補助規範過度僵化，沒有看見宜蘭「住商合一」小店家的真實處境，呼籲立即啟動「雙軌補償」，不要再讓本已艱困的小店家在制度面前繼續沉淪。中時新聞網 ・ 3 小時前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 3 小時前