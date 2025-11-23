蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者

（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市長蔣萬安今天出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑活動，感謝公會捐贈新台幣150萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用。

「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」活動今天一早在總統府前廣場舉行，蔣萬安出席為跑者鳴槍。

蔣萬安表示，今年適逢世界兒童日75週年，公會也特別結合兒童權益倡議，以行動為孩子發聲；他也肯定公會在8月以自行車環島接力方式號召捐血，共募得17萬5000袋熱血，展現公益能量。

蔣萬安說，今天年紀較小的2個孩子吵成一團，感謝妻子協助照顧，讓他得以從從容容、遊刃有餘出門參與活動，祝福活動圓滿成功、跑者跑出好成績。（編輯：蕭博文）1141123