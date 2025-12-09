蔣萬安為小紅書質疑「臉書、LINE」打詐成效 劉世芳：這兩天將邀法律代理人檢討

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

內政部日前因打詐及資安疑慮，下令對中國社群平台「小紅書」封鎖至少1年，掀起討論。台北市長蔣萬安批評，反共反到變共黨產，更要求劉講出真實目的，不要再欺瞞社會。對此，劉世芳今（9）日表示，不會針對蔣萬安說法做回應。她強調，小紅書沒有落地、不合法，也沒有法律代理人，潛在風險更高，內政部就是照詐欺犯罪危害防制條例第42條進行封鎖。

劉世芳強調，內政部在處理有關小紅書的部分 ，就是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條，將對小紅書封鎖1年。（資料照）

針對小紅書遭封鎖，蔣萬安今早受訪痛批，民進黨假借打詐的名義操作意識形態，沒有人會反對打詐，如果真的有心要做，他一定全力支持。他也質疑，針對其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書或LINE，政府到底做了什麼？

劉世芳今早出席114年「台灣全民安全指引」宣講會。她會後受訪表示，她不針對個人做回應，內政部在處理有關小紅書的部分 ，就是依照詐欺犯罪危害防制條例第42條，將對小紅書封鎖1年，不管在解析或限流方面都有做處理。

劉世芳提到，有人就會質疑LINE、臉書有沒有處理？這兩天打詐指揮中心就會邀請4個主要的法律代理人到辦公室檢討一下，最近外界正在反映的詐騙案件，他們就是有落地、按照台灣法律的監管，讓政府能找到他們、進一步做處理，回應社會大眾對打詐的批評與指教。

針對外界擔憂封鎖小紅書後，微型電商恐受到影響，也很可能流失年輕選票？劉世芳表示，她一再強調，小紅書不合法，也沒有落地，政府無法向他們確定情況，潛在風險更高，有沒有其他替代方案，相信大家都知道是有的。

