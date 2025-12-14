蔣萬安熱唱歌喉被讚爆 曝宜蘭腔是太太教的

▲台北市長蔣萬安被問到宜蘭腔是不是太太教，他馬上表示「當然啊不然是誰？」（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目「超級夜總會」錄製，不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」，歌喉驚豔眾人。蔣今（14）日出席活動，被問及台語是不是「宜蘭腔」，他表示「你們怎麼知道我講宜蘭腔」，被問到是不是太太教的，他則笑回「當然是，不然還有誰」。

綜藝節目「超級夜總會」日前前往萬華青山宮錄製限定場活動，邀請蔣萬安擔任嘉賓，蔣不僅大秀台語，更與主持人苗可麗一起合唱江蕙、施文彬的「傷心酒店」，穩健台風與歌聲，也獲得台下熱烈掌聲。

蔣萬安今出席第十一屆公益性趣味科學實驗演示會開幕活動時，被問及台語是不是「宜蘭腔」，他表示「你們怎麼知道我講宜蘭腔」，被問到是不是太太教的，他則笑回「當然是，不然還有誰」。

