蔣萬安營養午餐免費「讓利於民」，有何不可

汪葛雷 / 網路媒體工作者

臺北市長蔣萬安日前推出全市中小學營養午餐免費政策，引起輿論大幅關注，也對其他直轄市帶來競爭壓力，甚至演變成縣市大戰。

關於六都中的其他五都，桃園市已於2023年推出免費營養午餐，面對蔣萬安毫無壓力。臺中市則第一時間選擇跟進，高雄市則是第一時間宣布「維持使用者付費原則」，遭國民黨議員罵後迅速轉彎「也免費」。新北市則是選擇不跟進，但保持低調。

唯一唱反調的是臺南市，自蔣萬安宣布以來，黃偉哲市長一路嗆蔣萬安，1月9日上午黃偉哲還在拿蔣經國的話酸蔣萬安，下午卻「豬羊變色」，也跟進宣布免費，卻又免費得不甘不願，繼續嗆蔣萬安是打開政治的潘朵拉盒子，一來一去好不熱鬧。

首先，若要說蔣萬安的政策毫無選舉考量，相信也沒有多少民眾會相信；但民主制度本就容許政治人物有選舉考量，正是因為有選舉，老百姓才不致於淪為大陸網民自稱的「我等屁民」，老百姓的需求能得到上位者的重視。因此蔣萬安政策的利弊，不是一句「選舉考量」就可以抹殺的。

其次，關於財政紀律問題，臺北市也並非第一個推出免費營養午餐政策的縣市。2022年桃園市張善政選市長時，即提出此政見，當選後於2023兌現競選支票，施行一年多來成效良好，也未對桃園市財政有什麼重大傷害。臺北市作為臺灣首善之區，要說財政實力不如桃園，這恐怕也不符實情。營養午餐不過就一個福利政策而已，實在無須上升到「潘朵拉盒子」的高度，免費營養午餐絕非洪水猛獸。

當然，長遠看，政治人物若爭相推出福利政策，那確實對財政有可能會造成影響。但我們應該反過來想，市長之間之所以會感覺需要強迫跟進，難道不是平時拿出的政績比不上免費營養午餐，人民無感嗎？

往往政治人物宣揚政績時，強調的都是自己高瞻遠矚做了什麼規劃，或者什麼重大建設，但為何老百姓無感？原因無他，臺灣雖說表面上看來經濟成長率數字亮眼，然只停留在少數行業上，大多數民眾並無法感受到生活改善，只感受到「停滯」甚至「每況愈下」，與歷任總統、市長給出的「宏大敘事藍圖」形成強烈對比。在這種狀況下，老百姓自然會越來越認為「只有真正發下來/省下來的銀子才是真的」。

再說一次，現在老百姓普遍認為「只有真正發下來/省下來的銀子才是真的」。可能這過程中，會有知識份子與清高之士的批判，但只要財政真的負擔得起，這類批判也難成氣候，終究都還是會化為政治人物的資本。

可能有人會認為這樣的政治文化很悲哀，或許有其可討論之處，但這與發展規模穩定的公司，選擇將獲利以配息方式還給股東，而非投入更多投資一樣，亦是一種選擇。在民主制度的大架構下，真的無可厚非。■