蔣萬安現身台北年貨大街這一攤 背後故事超暖心

唐氏症基金會旗下公益品牌「愛不囉嗦abrazo」再度進駐台北年貨大街，於台北霞海城隍廟前設立公益年貨攤位。2月3日，台北市長蔣萬安特別前往支持，在台北霞海城隍廟管理人陳文文陪同下，與唐氏症基金會董事長林正俠一同向城隍爺祈福，祝願市民安康、商業繁盛。

蔣萬安前往台北年貨大街，力挺唐氏症基金會的公益品牌「愛不囉嗦abrazo」。（圖／台北霞海城隍廟）

台北霞海城隍廟與唐氏症基金會近年來建立深厚合作關係。台北霞海城隍廟長期推動「霞海送暖・城隍傳愛」公益行動，關注偏鄉小學教育、長者照顧及弱勢族群需求，持續在物資與資源上支持唐氏症基金會，包含贊助偏鄉唐寶寶課後輔導等計畫。自2024年首度邀請唐氏症基金會於廟前設立公益攤位後，2026年再度回歸大稻埕延續善的循環。

蔣萬安參拜霞海城隍廟。（圖／台北霞海城隍廟）

蔣萬安在祈福時也祈願基金會會務推動順利，並預祝即將於台北車站舉辦的「321世界唐氏症日」活動圓滿成功。「愛不囉嗦」品牌由身心障礙青年實際參與商品製作、包裝與販售，嚴選台灣在地食材推出多款公益商品。其中「寶島茶宴綜合爆米花禮盒」融合高山烏龍、紅玉紅茶、蜜香紅茶、碧螺春青茶與鐵觀音五款茶香風味。

活動現場可見愛不囉嗦庇護員工熱情招呼民眾，一位身心障礙青年開心分享表示，有很多客人，都會跟大家說新年快樂。一句句真誠的祝福為年貨大街增添溫暖人心的年節氛圍。

