蔣萬安現身掀追星潮 自爆兒子是許淑華粉絲

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▲蔣萬安剛走進南投縣政府大廳，縣府女員工化身激動女粉絲，忙著與他合照。（圖／台北市政府提供，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 南投巧克力咖啡節今年邁入第6屆，為了吸引更多北部遊客南下觀光，縣政府特別邀請台北市長蔣萬安今天到南投出席活動記者會。沒想到活動還沒開始，縣府大廳先上演一場「追星秀」，蔣萬安一下車就被熱情女員工包圍，不但爭相合照、索取簽名，還有人大喊「市長我愛你」，一旁的南投縣長許淑華忍不住頻頻偷笑，稱「只有白沙屯媽祖遶境時有這種場面」。

2026南投巧克力咖啡節將於6月19日至28日在埔里福興溫泉遊客中心登場。許淑華表示，去年活動吸引47萬人次參與，但根據分析，過去5年遊客主要以中部地區為主，因此今年特別推出「南投旅遊好康月」，希望拓展桃園以北、雲林以南的客源，帶動跨縣市觀光交流。

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為了替活動暖身，縣府首波邀請蔣萬安擔任宣傳大使，沒想到還沒開始推廣巧克力和咖啡，縣府員工已先陷入「萬安旋風」。蔣萬安座車抵達時，大批女員工湧出辦公室守候，爭相握手、拍照、要簽名，現場尖叫聲不斷。

記者會秒變追星現場！女員工不斷高喊「我愛你」

當時許淑華還在會場內準備，走出一樓大廳時，蔣萬安已被人潮包圍。儘管員工見到縣長現身後稍加收斂，仍難掩興奮情緒，不時高喊「市長我愛你」！許淑華笑說，縣府一樓常辦記者會，從沒看過這麼多員工下樓參加，「恐怕只有白沙屯媽祖到南投遶境時，才會出現這種場面」，逗得全場哈哈大笑。

記者會由咖啡職人帶領兩位首長體驗手沖咖啡，介紹咖啡豆風味與沖煮技巧。蔣萬安透露，自己算是「中度咖啡使用者」，平時習慣喝黑咖啡，不喜歡加糖也不加奶。

蔣萬安表示，台灣咖啡產業一年經濟規模已超過1100億元，國人平均每年喝掉約120杯咖啡，咖啡店密度最高的城市正是台北市，南投則是台灣優質咖啡產區。未來台北與南投將攜手合作，透過專案優惠吸引更多北部民眾到南投旅遊，品嘗在地咖啡與巧克力，支持台灣品牌及農業發展。

推廣巧咖產業 蔣萬安加碼爆料兒子是許淑華粉絲

蔣萬安致詞時突然分享家庭趣事，他透露早上準備出門時，大兒子蔣得立得知爸爸要到南投，立刻脫口而出「喔，是那位非常漂亮的縣長！」他笑著朝許淑華說「兒子對我沒什麼感覺、對你卻是非常的崇拜，是你的大粉絲啦！」

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