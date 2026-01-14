蔣萬安畫到重點了！無菸城市獲年輕人支持 脆少見一面倒

台北市長蔣萬安將推動無菸城市政策，獲得年輕人力挺。（資料照／黃世麒攝）

台北市長蔣萬安近日表示，將在今年推動「台北無菸城市」政策，借鏡日本東京等城市設置吸菸區、吸菸室，未來其他區域都不能抽菸，在網路上獲得大票年輕人支持，還有人直言「連Threads這麼政治血氣方剛的地方，都可以一面倒不看顏色的讚賞蔣萬安計畫推的無菸城市，就知道大家忍耐二手菸已經到達極限了」。

蔣萬安表示，雖然台灣有針對特定地區劃設禁菸區，但反而讓民眾普遍認為，只要是沒被禁止的地方就可以吸菸，而他先前到日本自民黨黨部拜訪，發現黨部辦公大樓內也有設吸菸亭，將參考國外做法，一步一步設置吸菸區、吸菸室，一步一步改善民眾在街頭巷尾吸菸的習慣，塑造一個無菸城市，共同打造友善的公共環境。

無菸城市政策曝光後，在Threads引爆年輕人討論，不少人大讚「謝謝蔣萬安，終於有人要處理二手菸問題了」、「連Threads都一面倒讚賞蔣萬安，就知道大家忍耐二手菸已經到達極限了」、「終於有政治人物要好好處理了，大家互相尊重很難嗎？為什麼要強迫別人吸二手菸」。

也有不少抽菸族說「我吸菸也支持，平常想找人少的地方，還是很容易會有人聞到，就給我一個特定區域就好了」、「不抽菸的人不想吸二手菸，抽菸的人也不想再當二等公民了，兩邊都會支持」、「抽菸的人100％支持，以後還要重罰違規的，這是一種尊重」、「很好的政策啊，至少我的菸捐有實際成效的感覺」。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

