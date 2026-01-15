蔣萬安發親筆春聯！「今馬熊讚」 領取方式、地點全看這

台北市政府為迎接馬年到來，推出「今馬熊讚」春聯，取台語諧音「今嘛上讚」並結合北市吉祥物熊讚，由市長蔣萬安親筆書寫字體。蔣萬安15日分享今年春聯以及與熊讚進行趣味挑戰的影片。北市府宣布，「今馬熊讚」春聯將於21日起在上班時間於市府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處發放，數量有限發完為止。

台北市長蔣萬安。（圖／擷取自蔣萬安YT影片）

蔣萬安在臉書貼出的影片中，第一關是「比手畫腳」猜春聯四個字，他猜得非常投入，最後順利猜出「今馬熊讚」。第二關是「書法PK賽」，蔣萬安一度口誤講成「書飛P卡賽」，讓幕僚笑問「市長你累了嗎？」開始進行書法書寫時，熊讚則不斷搞笑用胖胖的屁股干擾蔣萬安，還偷偷搔癢，但蔣萬安仍在爆笑過程中順利完成這次的春聯挑戰任務，整個過程相當歡樂。

廣告 廣告

蔣萬安在臉書表示，新的一年台北市政府推出2026「今馬熊讚」馬年春聯，今年的馬年春聯找來台北市最可愛的吉祥物「熊讚Bravo」結合馬年與熊讚，取台語諧音「今嘛上讚」，就是「今馬熊讚」。他說明，今年的春聯字體同樣是他親筆書寫的，希望透過他手寫的祝福，讓市民朋友新的一年每個當下都是最美好的時刻。

台北市府馬年春聯發放方式。（圖／擷取自蔣萬安YT影片）

北市府指出，「今馬熊讚」春聯自1月21日起，在上班時間於台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取，數量有限發完為止。去年北市首度推出「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛，今年市府也推出馬年限定的可愛斗方，歡迎爸爸媽媽和孩子一起著色，一筆一畫完成新年的祝福。

著色斗方自21日起上班時間至北市府一樓的熊讚商店打卡即可兌換，同樣數量有限換完為止。此外，著色斗方今年也提供開源列印，民眾使用7-11 ibon輸入序號或掃描QR Code下載列印，想印幾張就印幾張。

延伸閱讀

進行「非常好」通話！川普熱線委國代總統 討論石油國安等議題

嗆丹麥「狗拉雪橇」無法阻中俄占格陵蘭 川普：美有能力做到

伊朗無預警宣布關閉領空！ 驚人航跡圖曝光