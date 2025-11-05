「蔣萬安發2萬」涉散布謠言 法官裁定不罰

法院認為王姓民眾散步普發現金是假議題的訊息是評論時事，並無違反社維法。（資料照）

王姓男子在民國114年7月29日社群軟體Threads上發文，內容提及「台北超微收539億、每個人可以領到2萬、蔣萬安什麼時候發2萬？」等語，北市警局信義分局認為王男未經查證事實，涉嫌散布謠言，此舉恐引發社會大眾恐慌。警方依違反社會秩序維護法移送法辦，士林簡易庭審理後，裁定不罰。

警方移送意旨指出，王男的貼文內容包含「國民黨喊普發一萬就沒看過你們下標題，這是假訊息、現在每個跑出來說普發四萬是假訊息」、「梗圖早上一出，婆婆媽媽公公四處信以為真，蔣萬安跟盧秀燕也是馬上回應，半天翻一次頁、這麼好用還不用」等內容。警方認為，這些未經查證的內容，足以影響公共安寧，因此將王男移送士林地院審理。

判決指出，所謂「散布謠言」的構成要件，必須是行為人明知為不實事實，卻仍故意散發傳佈於公眾，且該謠言內容必須足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，進而對公共安寧產生實質影響，缺一不可。

法官認為王男應僅是針對普發現金的相關時事發表個人評論，此類言論涉及政治性言論自由，本應受到更嚴謹的標準保障。法官認為，縱使王男的言論內容使不同政治立場者感到不快或啼笑皆非，其內容仍未達到足以影響公共安寧的程度。法院認定，與社會秩序維護法的構成要件不符，裁定不罰。

