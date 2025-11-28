蔣萬安的對手現身？賴苡任獻策賴清德徵召「上古神獸」2026選台北

2026年台北市長選戰，各界十分關注民進黨會派誰出戰。國民黨青年軍賴苡任建議身兼民進黨主席的總統賴清德，徵召前行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁，「這兩位上古神獸如果出戰台北市，蔣萬安一定會壓力倍增。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

「綠營北市長人選難產，賴清德應徵召上古神獸！」賴苡任今天表示，要推薦兩個優質人選給民進黨。其中一位是蘇貞昌，他指出，人說「上陣不離父子兵，打虎還得親兄弟」，既然女兒已經被徵召出戰新北市，若蘇貞昌能再度披掛上陣，形成犄角之勢，合圍雙北，必定會對藍白候選人造成極大壓力。尤其是父女上陣，重現楊門女將的經典傳奇，必定是政壇一段佳話，尤其蘇貞昌近年更傾向「英系」，我相信肯定比吳怡農更適合出戰台北市。

蘇貞昌。（圖／中天新聞）

賴苡任推薦的另一位人選，則是陳水扁，「沒什麼好介紹的，名字就是他最好的頭銜，民進黨當年最強人選」，大罷免期間一句「冤冤相報何時了」造成青鳥集體崩潰、選情崩盤，大罷免大失敗最強隱藏因子。

陳水扁。（圖／中天新聞）

賴苡任說，賴清德可以先特赦陳水扁，再徵召陳水扁，因為只有前任可以擊敗現任，「我相信這兩位上古神獸如果出戰台北市，蔣萬安一定會壓力倍增。」

