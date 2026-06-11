蔣萬安的遮陽傘、無菸城市 依托咪酯源頭在中國怎麼管

（總主筆李彥謀／專訪）這波夏季的梅雨來勢洶洶，但紓解旱象，各地水庫進帳良多，台北市長蔣萬安拋出「遮陽傘」政策，要讓行人在外有遮陽的地方；不過，這不是蔣市府首創，新北市長侯友宜先做在前，採開合型，要遮陽時打開，沒有陽光時閉合，一座造價約90萬元，蔣萬安原本要花600多萬，後來說500多萬，也有146萬版本，到底哪個數字才是真的？

台北市要模仿東京，卻都四不像

民進黨台北市議員參選人張銘祐接受《媒角抵加》專訪時說，台北市許多政策都在學日本，但怎麼看都學不像，東京街頭有吸菸專區，指引標示也很清楚；蔣萬安在西門町也做一個，但空間很小、位置不在人流主幹道、沒有醒目標示，若只是用樹木圍起來做吸菸專區，作用根本不大。

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圖／蔣萬安的「無菸城市」，除了負壓式吸菸區外，還有「綠籬式」吸菸區。（蔣萬安臉書）

張銘祐說，蔣萬安的「無菸城市」，其實已經上路，目前決定將西門商圈、心中山線形公園、迪化街商圈，列為熱點禁菸地區，至年底還有一處商圈要列入，此時正在評估；除了負壓式吸菸區外，還有「綠籬式」吸菸區，綠籬式總數超過100座，不過，這是不是符合「無菸城市」的定義？不論負壓式或綠籬式，都還是有菸味飄送出來。

張銘祐表示，無菸城市從郝龍斌時代就提倡，柯文哲接任後也跟著喊，但幾乎不可能做到全面無菸的地步，現在包括公共場所，特別是室內，都已全面禁菸，癮君子都會識趣地到可以吸菸的地方，或畫設的吸菸區吞雲吐霧；蔣萬安只是延續郝柯的政策，要增設專屬吸菸區，讓騎樓或人行道不再有吸菸者；張銘祐說，如果真的要蓋，要蓋很多吸菸區才有辦法。

把菸油與依托米酯混合，變成喪屍煙彈

比起吸菸，吸毒乃至毒駕則更讓人難以接受，近來不只雙北，台中等地也屢傳毒駕致人於死的事件，張銘祐說，台北市府對於取締酒駕與毒駕的政策是並行，這一點還不錯；然而，之前毒品試劑還未問世，新北市政府有要求獲得試劑，才能夠盡快上路檢驗，否則警察攔檢，還要驗藥、驗尿或驗血，真的不好做。

問題是，張銘祐表示，現在的毒駕，有一部分是利用「依托咪酯」混入電子菸的煙油，變成所謂「喪屍煙彈」；「這種毒品有兩大部分，一個是煙油，一個是依托咪酯，他們分開時不是毒品，後者還是一種用在動物的麻醉劑，兩者混合後，卻變成能讓人上頭、興奮的毒品，侯友宜說要源頭管理，但是依托咪酯的源頭來自中國，要怎麼打擊？」

伊托咪酯來自中國，源頭怎麼管理？

而且，「通常越是禁止的東西，就會越來越多，還是我們要學南韓、日本、美國、泰國等那樣開放？」張銘祐說，台灣長期討論加熱菸，卻沒有定論，時程拖很久，為什麼比別的國家還要慢？因為有一群自喻「高大上」的人主張全面禁菸，可是他們沒想到台灣吸菸族群那麼多，且吸加熱菸的人也很多，所以就開放了，吸菸油的電子菸，也就有機可趁。

張銘祐認為，不論是無菸城市，還是毒駕，政府看事情與解決問題，不能用壓制方式，當問題在非法期間，那些動作就會很多，在合法期間，才有辦法管制；因此政府的思考要很清楚，越說要源頭打擊，就越查不到，還越來越多，就像酒駕，已經加重刑罰，還經常提醒，卻不能遏止是一樣的道理。

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