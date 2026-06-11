蔣萬安的遮陽傘、無菸城市 依托咪酯源頭在中國怎麼管
（總主筆李彥謀／專訪）這波夏季的梅雨來勢洶洶，但紓解旱象，各地水庫進帳良多，台北市長蔣萬安拋出「遮陽傘」政策，要讓行人在外有遮陽的地方；不過，這不是蔣市府首創，新北市長侯友宜先做在前，採開合型，要遮陽時打開，沒有陽光時閉合，一座造價約90萬元，蔣萬安原本要花600多萬，後來說500多萬，也有146萬版本，到底哪個數字才是真的？
台北市要模仿東京，卻都四不像
民進黨台北市議員參選人張銘祐接受《媒角抵加》專訪時說，台北市許多政策都在學日本，但怎麼看都學不像，東京街頭有吸菸專區，指引標示也很清楚；蔣萬安在西門町也做一個，但空間很小、位置不在人流主幹道、沒有醒目標示，若只是用樹木圍起來做吸菸專區，作用根本不大。
張銘祐說，蔣萬安的「無菸城市」，其實已經上路，目前決定將西門商圈、心中山線形公園、迪化街商圈，列為熱點禁菸地區，至年底還有一處商圈要列入，此時正在評估；除了負壓式吸菸區外，還有「綠籬式」吸菸區，綠籬式總數超過100座，不過，這是不是符合「無菸城市」的定義？不論負壓式或綠籬式，都還是有菸味飄送出來。
張銘祐表示，無菸城市從郝龍斌時代就提倡，柯文哲接任後也跟著喊，但幾乎不可能做到全面無菸的地步，現在包括公共場所，特別是室內，都已全面禁菸，癮君子都會識趣地到可以吸菸的地方，或畫設的吸菸區吞雲吐霧；蔣萬安只是延續郝柯的政策，要增設專屬吸菸區，讓騎樓或人行道不再有吸菸者；張銘祐說，如果真的要蓋，要蓋很多吸菸區才有辦法。
把菸油與依托米酯混合，變成喪屍煙彈
比起吸菸，吸毒乃至毒駕則更讓人難以接受，近來不只雙北，台中等地也屢傳毒駕致人於死的事件，張銘祐說，台北市府對於取締酒駕與毒駕的政策是並行，這一點還不錯；然而，之前毒品試劑還未問世，新北市政府有要求獲得試劑，才能夠盡快上路檢驗，否則警察攔檢，還要驗藥、驗尿或驗血，真的不好做。
問題是，張銘祐表示，現在的毒駕，有一部分是利用「依托咪酯」混入電子菸的煙油，變成所謂「喪屍煙彈」；「這種毒品有兩大部分，一個是煙油，一個是依托咪酯，他們分開時不是毒品，後者還是一種用在動物的麻醉劑，兩者混合後，卻變成能讓人上頭、興奮的毒品，侯友宜說要源頭管理，但是依托咪酯的源頭來自中國，要怎麼打擊？」
伊托咪酯來自中國，源頭怎麼管理？
而且，「通常越是禁止的東西，就會越來越多，還是我們要學南韓、日本、美國、泰國等那樣開放？」張銘祐說，台灣長期討論加熱菸，卻沒有定論，時程拖很久，為什麼比別的國家還要慢？因為有一群自喻「高大上」的人主張全面禁菸，可是他們沒想到台灣吸菸族群那麼多，且吸加熱菸的人也很多，所以就開放了，吸菸油的電子菸，也就有機可趁。
張銘祐認為，不論是無菸城市，還是毒駕，政府看事情與解決問題，不能用壓制方式，當問題在非法期間，那些動作就會很多，在合法期間，才有辦法管制；因此政府的思考要很清楚，越說要源頭打擊，就越查不到，還越來越多，就像酒駕，已經加重刑罰，還經常提醒，卻不能遏止是一樣的道理。
其他人也在看
合法外掛？《英雄聯盟》新角有「100%滿血斬殺」大絕，
轉眼間，《英雄聯盟》已經營運 16 年了。這些年來，開發團隊總是不斷推出各種新英雄，以讓玩家們能夠持續保持對於召喚峽谷的新鮮感。而在下一個版本 26.13 中，來自德瑪西亞的新中路刺客英雄洛克即將登場，而最讓人眼睛一亮的技能機制是，洛克竟能擁有「無限成長」的斬殺線，設計師也證實理論上洛克確實可能成長到 100% 斬殺線，讓敵方一復活就陣亡，但也談及對於洛克的限制，以及希望洛克能達到的目標。
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「Faker」。
日本職棒》孫易磊5局飆出6次三振 成功挺過可能的失分危機
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
Wi‑Fi 7不再高不可攀！「Acer Connect Ovia T360」雙頻Wi-Fi 7網狀路由器 全家飆網、追劇、打怪零延遲
家裡明明辦了高速網路，卻還是常遇到訊號死角、追劇卡頓或多人同時上網變慢的問題？隨著Wi-Fi 7時代來臨，Acer推出全新Connect Ovia T360，以親民價格帶來高速、穩定又無死角的連網體驗。
王鴻薇撞臉《鐵拳教育》反派！一票人：超像
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》改編自人氣漫畫，以校園霸凌、家長濫訴與教師處境崩壞為主軸，讓不少台灣觀眾產生共鳴，掀起社群平台延伸討論。國民黨立委王鴻薇才剛推薦大家去看此劇，意外釣出設計師聶...
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
連大便都能變動漫美少女？網崩潰尋「沒被擬人化的東西」
日本 ACG 中的「萬物皆可萌」文化早已舉世聞名，但日本人想像力到底有多誇張？最近社群 X（推特）上一名網友發起「急徵還沒有被擬人化或女體化的東西」的挑戰。文章迅速在網路上引爆討論，大量網友加入這場社群大賽。然而，隨著討論越演烈，大家才發現日本創作者的守備範圍寬廣到讓人難以置信，想要找出一個完全沒被賦予人形的事物，簡直比登天還難。
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
打臉衛福部！金管會：癌症化療沒有納入在家住院新保單
打臉衛福部！金管會今（11）日邀及保險業者商討一日手術納保或癌症化療居家照護險等議題。金管會保險局主祕劉純斌表示，一日手術理賠尚無具體共識，至於癌症居家化療目前沒有「經驗發生率」，因此不包含在在宅急診照護新保險範圍，目前居家住險新險只有納入肺癌、尿路感染、軟組織感染等不便出門的失能病患，壽險業者研究中。
聰明人不稀奇！黃仁勳親揭輝達徵才關鍵 點名「1人品特質」最愛
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓熱門綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，節目上他大方公開輝達的徵才條件，直言「聰明的人到處都是」，他真正看重的其實是員工的「人品」，要寬容且善良。
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
史上最重！酷澎害3750萬用戶個資外洩 遭開罰140億元創紀錄
韓聯社報導，根據個資委調查，酷澎因資訊安全管理不當，導致約3750萬名用戶個人資料外洩。調查指出，該公司在認證簽章金鑰管理、系統存取權限控制等基本資安措施上存在重大缺失，未能建立完善的安全管理機制，進而造成大規模個資洩漏事件。個資委10日在首爾政府大樓召開全體...
【本日焦點】伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機／眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1／女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機2.眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1 3.女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝 4.有猝死風險 美心臟科權威揭「早晨5禁忌」 5.台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊
台大爆首起AI眼鏡作弊！監試員一摸「鏡框發燙」揭穿 考生成績歸零
台大註冊組組長李宏森表示，今年申請入學筆試及書面審查共查獲3起違規案件，其中最受矚目的便是首次出現AI眼鏡作弊案例。校方指出，該名考生參加醫牙學系第二階段筆試時，在化學科考試期間穿著帽T並將帽子戴起。由於考試當天台北氣溫超過29度，考場內並未出現明顯低溫情況，...
有點意思！ 國泰金前5月累積調整後獲利已超越去年全年
今（11）日國泰金控5月獲利表現，稅後淨利140.0億元，累計稅後淨利達599.3億元；加計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現。
不只航海王！Ado公開最愛漫畫清單，自爆看「死亡筆記本」後悔了
日本年僅 23 歲的高人氣歌手 Ado，於集英社創業 100 周年特設企劃中，大方公開自己私底下的漫畫推薦清單，其中最受矚目的便是近年大熱的音樂漫畫《普通輕音社》（ふつうの軽音部）。講述極度平凡的高中女生加入輕音部的故事，大讚這部漫畫早已成為她日常生活的精神寄託。
比散步2小時還猛！名醫狂推「1運動」能護腎：不用做30分鐘
台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，洗腎人口居高不下，每年透析人數約為8至9萬人，若想護腎該怎麼做？腎臟科醫師洪永祥表示，除了飲食之外，運動也可以加強腎功能，他自己也會抽空做開合跳約20分鐘、200下，促進血液循環及護腎。